Techetechetè/ Serata “Varietà” con Fiorello, Mika, Celentano, Massimo Ranieri e…

Appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del Varietà questa sera su Rai Uno. Nella puntata di Techetechetè in onda oggi, 18 luglio 2020, saranno i protagonisti che hanno scritto le pagine più importanti di questo genere nella televisione italiana a tenere compagnia al pubblico della rete ammiraglia. Non a caso il titolo della puntata odierna è “A sessant’anni dai ‘60”, in un ovvio riferimento a quella che resta dopotutto l’epoca d’oro del varietà. Non che la modernità non abbia saputo ereditare lo spirito che ha fatto grande il varietà. Basta citare ad esempio l’esponente più poliedrico – e forse talentuoso – della categoria per rendersi conto di come il varietà, sebbene declinato in chiavi differenti rispetto al passato, non sia per nulla morto e sepolto come molti credono. D’altronde cos’è il modo di intrattenere di Fiorello se non un esempio lampante di varietà?

Techetechetè, serata Varietà

Oltre agli sketch più celebri ed esilaranti di Fiorello non mancheranno vere e proprie perle d’epoca. Interpreti come Johnny Dorelli, Adriano Celentano, faranno emozionare i telespettatori un po’ più attempati che potranno però consolarsi con la consapevolezza d’aver vissuto un periodo di grande genialità e produzione artistica, probabilmente inimitabile. Massimo Ranieri sarà il collante tra generazioni e con la sua passionalità sarà l’uomo che farà vibrare le corde dell’anima del pubblico da casa: difficile resistere all’energia di questo eterno “scugnizzo”. A proposito di scugnizzi, quindi di giovani, anche quelli di quest’epoca avranno un buon motivo per non cambiare canale: il cantante Mika, a suo modo, ha scritto pagine di varietà che vale la pane di rivivere. E poi chi può avere il coraggio di rinunciare al meglio delle esibizioni di Virginia Raffaele?



© RIPRODUZIONE RISERVATA