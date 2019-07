Techetechetè Superstar/ Diretta: omaggio a Mia Martini e Loredana Berté

Dopo conquistato 2.487.000 spettatori pari al 16.4% di share, sabato 6 luglio, su Raiuno, subito dopo il telegiornale, va in onda un nuovo appuntamento con Techetechetè Superstar. Dopo la serata dedicata a Fabrizio Frizzi e ai grandi cantautori italiani, la puntata di questa sera sarà dedicata a due grandi voci femminili della musica italiana come Mia Martini, detta Mimì e Loredana Bertè. Due sorelle legate dalla passione per la musica e che hanno avuto una brillante carriera anche se la storia di Mia Martini non è stata a lieto fine. Mimì e Loredana Bertè erano unite anche dal destino: entrambe, infatti, sono nate il 20 settembre e, nel corso degli anni, le loro strade si sono incrociate scrivendo così pagine che resteranno nella storia della musica italiana.

L’Omaggio a Mia Martini e Loredana Bertè a Techetechetè

Mia Martini e Loredana Bertè sono le protagoniste della nuova puntata di Techetechetè Superstar. Uno speciale di 120 minuti interamente dedicato alle due sorelle della musica italiana attraverso i loro grandi successi: da Piccolo uomo e da E la luna bussò ad Almeno tu nell’universo, da Il mare d’inverno e da E non finisce mica il cielo a Non sono una signora. Non mancheranno pezzi meno noti, ma molto amati da chi conosce la discografia di entrambe come Folle città, Io donna io persona, Meglio libera, Guarirò guarirò e tanti altri. ci sarà anche occasione per ascotare interviste inedite e per vedere la Martini e la Bertè nei panni di showgirl durante gli show del sabato sera. A seguire, poi, sarà trasmessa la replica di “Io sono mia”, la fiction con Serena Rossi che lo scorso febbraio 2019 ha incollato davanti ai teleschermi oltre 7 milioni e mezzo di telespettatori.

Techetechetè Superstar: gli altri appuntamenti

Gli speciali di Techetechetè Superstar saranno ancora compagnia ai teespettatori di Raiuno con serate omaggio dedicate ad altri, grandi artisti del mondo dello spettacolo italiano. Il 13 luglio 2019 sarà protagonista Adriano Celentano con la sua straordinaria carriera tra tv, cinema e musica ma anche con a beissima storia d’amore con Claudia Mori, coronata dal matrimonio e dalla nascita di tre figli. Il 20 e il 27 luglio, invece, la Rai renderà omaggio a Mina e Raffaella Carrà e a Domenico Modugno, trasmettendo anche la replica delle fiction“C’era una volta studio uno” e “Volare” con Beppe Fiorello.



© RIPRODUZIONE RISERVATA