Techetechetè Superstar/ Gianni Morandi protagonista: dai musicarelli al successo

Sabato 13 luglio, alle 20.35 su Raiuno, torna l’appuntamento con Techetechetè Superstar, l’edizione speciale della trasmissione estiva della rete ammiraglia della Rai che, attraverso filmati d’epoca, interviste e immagini inedite, permette al pubblico di ricordare quella che è stata la grande televisione italiana. Nella versione Superstar di Techetechetè, ogni settimana, vengono omaggiati alcuni degli artisti più importanti del mondo dello spettacolo. Dopo il grande successo ottenuto con la puntata dedicata ai grandi cantautori italiani che ha incollato davanti ai teleschermi 2.487.000 spettatori pari al 16.4% di share, dopo l’omaggio a Mia Martini e Loredana Bertè che è stato seguito da 2,541 milioni di telespettatori pari a 17,7% di share, la puntata di questa sera è dedicata a Gianni Morandi.

Omaggio a Gianni Morandi

La nuova puntata di Techetechetè Superstar è dedicata a Gianni Morandi, l’eterno ragazzo della musica italiana che, con il suo sorriso rassicurante, ha scritto pagine importanti della musica itaiana diventando la colonna sonora della vita di tutti i suoi fans. Un artista amatissimo dal pubblico e molto apprezzato dalla critica che, nel corso degli anni, ha saputo reinventarsi trovando anche nei social il mezzo giusto per mantenere un contatto diretto con i suoi fans. La carriera di Gianni Morandi è ricchissima di successi sia nel mondo della musica che della televisione. Cantante, attore e conduttore, Gianni Morandi non si è fatto mancare nulla ed è alla sua straordinaria carriera che è dedicato l’appuntamento odierno di Techetechetè.

Il racconto della carriera di Gianni Morandi al figlio Pietro

Un viaggio straordinario nella carriera di Gianni Morandi raccontato al figlio Pietro: l’esordio nel mondo della musica, i primi successi, le canzoni più amate, i film, gli show televisivi e i momenti indimenticabii come il concerto al Madison Square Garden di New York nel 1976, l’incontro con Cassius Clay e quello con George McCrae, col quale canta Rock your baby e la tournée a Mosca nel 1984 sono al centro della puntata speciale di Techetechetè dedicata a Gianni Morandi al termine della quale l’omaggio continuerà con la messa in onda del film Chimera in cui Morandi recita accanto a Laura Efrikian.



