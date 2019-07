Techetechetè/ Un bel Varietà con Heather Parisi, Renato Pozzetto, Gino Bramieri

Sta riscontrando particolarmente successo il programma televisivo Techetechetè, perché riporta i più nostalgici indietro nel tempo. Si celebrano gli anni della comicità made in Italy, tra Varietà, sitcom rimaste nel cuore e programmi ormai assenti ma mai dimenticati. Stasera sarà proprio un bel “Varietà” con i comici che hanno fatto la storia del genere in Italia. Infatti, sulla pagina Twitter e Facebook di Techetechetè è stato pubblicato il consueto collage con i volti noti dello spettacolo italiano che faranno ridere il pubblico a casa durante la serata. Questa è la volta del ritorno di Renato Pozzetto sul piccolo schermo, attraverso i video che ricordano le risate datate 1963, 1973, 1983 e 1993, come descritto nel post. Tra i commenti, si leggono quelli di chi non vede l’ora di rivedere in tv una giovanissima, bella e talentuosa Heather Parisi. “Heather Parisi fa parte della storia della tv ed è giusto far sapere che non è solo una grande ballerina, ma una vera artista completa“: ci tiene a precisare chi segue la pagina del programma tv.

Techetechetè stasera: un Varietà con Gino Bramieri

“Questa sera risate, sketch e canzoni! C’era una volta il varietà 1963 – ’73 – ’83 – ’93” gli autori di Techetechetè preparano così il pubblico italiano, in vista della puntata di stasera. Si torna indietro fino agli anni Sessanta, con gli immancabili Franco e Ciccio, la coppia formato dagli attori comici italiani Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Sono ancora impressi nella memoria del pubblico i loro momenti in tv e i film in bianco e nero, trasmetti in tv e arrivati anche sul grande schermo. Nel collage pubblicato su Twitter e Instagram, appare anche la foto di Gino Bramieri, con la sua chioma bianca e gli immancabili occhiali. L’appuntamento con Techetechetè è questa sera alle 20.30 su Rai 1. La citazione ricorda senza dubbio il famoso programma televisivo condotto da Pippo Baudo: il Varietà ha tenuto compagnia al pubblico italiano per diversi giovedì sera, andando in onda in prima serata sui canali Rai, ovvero Rai 1.

