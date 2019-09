Techetechetè/ Un jukebox gettonatissimo con Battiato, Patty Pravo e Mango

Dopo gli speciali “Due come noi” e “Nostalgia d’amore”, Techetechetè torna con un jukebox che si prevede scoppiettante: il titolo della puntata in onda questa sera, venerdì 13 settembre 2019, è “I gettonatissimi 1967 ‘77 ‘87 ‘97″. Appuntamento alle ore 20.30 su Rai 1, con le prime anticipazioni fornite sui social che promettono un gran bene: tra i tanti artisti troviamo infatti Gianni Morandi, Franco Battiato, Patty Pravo, Little Tony, Grace Jones, Michele Zarrillo e Mango. Punti di riferimento della musica italiana e non, con le interpretazioni più famose di quelle canzoni che hanno scritto la storia di numerose generazioni: dagli anni Sessanta alla fine del Secolo, un viaggio nella memoria della musica italiana per bocca dei suoi principali esponenti.

TECHETECHETE’: “I GETTONATISSIMI 1967 ‘77 ‘87 ‘97”

«Questa edizione mi è piaciuta moltissimo. Vi ho guardato tutte le sere…», «Grande serata», «Non vedo l’ora»: questi sono solo alcuni dei commenti che corredano il post pubblicato su Facebook dal profilo ufficiale di Techetechetè, programma che ha accompagnato milioni di italiani nel corso dell’estate e che si accinge a salutare in vista del ritorno di Amadeus. Una puntata che darà la possibilità di rivivere le emozioni delle canzoni di artisti del calibro di Franco Battiato, un cantautore universale che ha trattato anche temi delicati come l’esoterismo e la teoretica filosofica, oppure Patty Pravo, che ha vissuto una carriera camaleontica che l’ha vista attraversare svariati stili musicali. Ma è anche l’opportunità di riascoltare le canzoni di persone che sono scomparse di recente e che hanno lasciato un grande vuoto: come non citare Little Tony e Mango, due tra i più amati di sempre.

Le canzoni più cantate e gli artisti più amati 🎶 Il juke-box “I gettonatissimi 1967 ‘77 ‘87 ‘97” di @SalvoGuercio_ vi aspetta questa sera, #13settembre, alle 20:30 su #Rai1 #techetechete pic.twitter.com/CuiGjvKZAs — Techetechete’ (@_Techetechete) September 13, 2019





