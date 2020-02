Tecla con “8 marzo” a Sanremo 2020/ E’ la favorita come Vincitrice Nuove Proposte

Tecla con la sua “8 marzo” è arrivata alla finale dei Giovani di Sanremo 2020. La giovanissima vincitrice di Sanremo Young è la papabile vincitrice della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2020 con un brano che lei stessa ha definito “molto più di una canzone”. Durante la prima esibizione la giovanissima interprete si è dovuta scontrare con gli Eugenio In Via Di Gioia che ha battuto sul filo del rasoio in un televoto mai così difficile. “Sono molto dispiaciuta per gli Eugenio In Via Di Gioia” ha detto la cantante poco dopo la sfida, ma questa sera sul palcoscenico del Teatro Ariston si gioca la vittoria finale. Intanto a poche ore dalla finale è arrivato un primo importante riconoscimento: si tratta del Premio Jannacci alla migliore interpretazione assegnato alla cantante con la seguente motivazione: “per aver raccontato il ruolo della donna spesso drammaticamente inserito in difficili contesti sociali. Un tema di grande attualità e spessore affrontato nel testo di una canzone ben scritta, dai toni lievi ed eleganti, e cantato da Tecla che ha una bellissima vocalità e un grande talento”.

Tecla a Sanremo Giovani 2020, la sua canzone 8 marzo divide il pubblico

“8 marzo” è il titolo della canzone portata in gara da Tecla a Sanremo Giovani 2020. Un brano femminista in cui la giovane interprete crede molto e sui cui ha detto: “non esiste la parità di sessi, è inutile dire il contraio. 8 marzo è molto più di una canzone”. Il brano, il più trasmesso dalle radio e per molti il papabile vincitore di questa edizione dei Giovani, ha mosso diverse polemiche a cui la giovane interprete ha reagito così: “diciamo che a Sanremo si deve montare un po’ la panna, è normale che ci possa essere un fraintendimento ma le reazioni sono state esagerate”. Polemiche a parte Tecla è felicissima di questa esperienza e dei risultati della canzone: “sentire il mio pezzo alla radio è una grande emozione, forse essere la più ascoltata mi agevola ma sono sicura che anche gli altri saranno molto ascoltati”. Tra i sogni nel cassetto però non c’è solo la musica: “l’arte ha sempre fatto parte di me. Ho sempre cantato e ho sempre recitato. Sono due passioni che fanno parte della mia vita e che formano la mia persona”. A chi le ha domandato se dovesse scegliere tra musica e recitazione, lei ha risposto così: “non voglio scegliere al momento, anche perché non c’è alcun motivo di farlo. Siamo capaci di fare più cose contemporaneamente. Sia il canto che la recitazione formano la mia persona. Il musical? Mi interessa molto”.

Tecla, piovono critiche sulla sua “8 Marzo”

Nonostante la prima vittoria di Tecla durante la sfida diretta contro gli Eugenio In Via Di Gioia, la sua canzone “8 marzo” non è stata accolta molto bene dal popolo di internet. Tantissimi, infatti, i commenti negativi sul brano: “comunque la canzone di #Tecla è davvero bruttina! Come ha fatto a vincere contro gli #eugenioinviadigioia? Com’è possibile!? Continuiamo a rimanere negli anni 70 Italia” oppure c’è chi scrive “sto sentendo la canzone di #Tecla e mi dispiace dire che secondo me è un po’ banale e per le nuove proposte meritavano di più gli #eugenioinviadigioia …”. Ma non finisce qui, visto che un utente analizza per bene la canzone twittando: “#Tecla: rime da prima elementare, melodia già sentita e risentita. Banale. Ed è proprio per questo che piace. A sorpresa la sorella minore di Francesca Michielin elimina gli Eugenio, ma per noi è un piatto 6”. Per fortuna non mancano dei commenti positivi come quello di un utente che scrive: “Ma solo a me piace la canzone di #tecla ?”.



