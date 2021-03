Tecla Insolia, chi è?/ Un anno fa tra le Nuove Proposte: oggi a Sanremo nella parte di Nada

Tecla Insolia è una delle ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2021. La giovane cantante, 17 anni appena compiuti, presenterà il film “La bambina che non voleva cantare”, in onda su Rai Uno il prossimo 10 marzo, dedicato a Nada. Proprio sul palcoscenico che a soli 16 anni donò a Nada la popolarità con il tormentone “Ma che freddo fa“, sale oggi un’interprete che con colei che vinse il Festival di Sanremo nel 1971 (brano “Il cuore è uno zingaro”) ha in comune di certo il talento precoce. Certo, nonostante l’assenza di pubblico, è difficile che Tecla Insolia sconti lo scotto dell’emozione: l’Ariston, infatti, lo conosce molto bene per aver partecipato lo scorso anno al concorso dedicato alle Nuove Proposte. Una chance conquistata partendo dalle “qualificazioni”, ovvero da Sanremo Young, e che l’ha vista classificarsi in seconda posizione, alle spalle del solo Leo Gassman, ricevendo comunque il Premio Lucio Dalla e il Premio Enzo Jannacci.

Tecla Insolia, un anno fa tra le Nuove Proposte: oggi a Sanremo nella parte di Nada

Il talento di Tecla Insolia non è comunque passato negli ambienti dello spettacolo: la ragazza, che qualche anno fa aveva preso parte al programma della Fascino “Pequenos gigantes”, è stata di recente ospite di Maria De Filippi ad “Amici” per presentare il suo ultimo singolo “L’urlo di Munch“. Ma non è finita qui, perché, come si intuisce dal fatto che Tecla sia stata scelta per interpretare Nada nel film “La bambina che non voleva cantare”, alla carriera da cantante la 17enne sta affiancando anche quella da attrice. Nelle scorse settimane è stata protagoniste della serie “Vite in fuga” andata in onda su Rai Uno con Claudio Gioè ed Anna Valle, adesso questo nuovo ruolo, benedetto da Nada in persona, a conferma della stima nutrita nei confronti di una ragazza che sta bruciando le tappe e sembra avere tutte le carte per non bruciarsi, al netto della giovane età.



