Tecla Insolia, foto con Federica Gentile/ “Qualcosa potrebbe accadere a breve…”

Tecla Insolia incontra Federica Gentile e la domanda che sorge spontaneamente è una sola: ci sono nuovi progetti in vista? Qualcosa sempre bollire in pentola, come ricostruisce il giornalista Francesco Fredella, che ha raccolto gli “indizi” su Affaritaliani. Nel mirino finiscono due foto che lasciano ipotizzare che potrebbero esserci delle novità a breve. Federica Gentile, che è nota conduttrice radiofonica di RTL 102.5 e direttrice artistica di Radio Zeta, un punto di riferimento ormai per i giovani che l’hanno apprezzata ad Amici, ha pubblicato una foto con la seguente didascalia: “Domenica romana”. Nient’altro.

Quanto basta però per far crescere la curiosità tra i fan dell’artista che ha alle spalle Sanremo Young e Sanremo nuove proposte con il brano “8 marzo”. Proprio Tecla Insolia sul sui account qualche ora fa ha fatto partire un countdown che ha suscitato molto interesse: “-5”, ha scritto infatti nel suo post. A cosa stanno lavorando? Al momento c’è solo grande mistero.

TECLA INSOLIA E FEDERICA GENTILE, FOTO INSIEME…

Tecla Insolia ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua voce, nonostante la giovanissima età. Ha infatti appena 16 anni. Ma si è fatta apprezzare anche in ambito televisivo tramite la sua partecipazione a L’Allieva e a Vite in fuga, in onda su Rai 1. Ora però ha dato ai fan un rebus da risolvere con la foto in cui è insieme a Federica Gentile. Qualcosa potrebbe esserci “sotto”. Il motivo dell’incontro però tra la direttrice artistica di Radio Zeta e Tecla resta avvolto nel mistero. Una cosa però è certa: la radio ha lanciato molti talenti negli ultimi anni. A tal proposito, come ricordato dal giornalista Francesco Fredella su Affaritaliani, va ricordata l’intervista fiume di qualche settimana fa di Amadeus, il quale ha ribadito proprio questo aspetto, affermando tra l’altro di essere un ascoltatore assiduo di Radio Zeta. «Al popolo della Rete questo dettaglio non è sfuggito», ha concluso Fredella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Gentile (@federicagentileof)





© RIPRODUZIONE RISERVATA