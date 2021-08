Ted Bundy fascino criminale, Rai 3/ Prima tv per il film con Zac Efron

Ted Bundy fascino criminale va in onda all’interno dellaprogrammazione serale di Rai 3 di oggi, 24 agosto, i titoli di testa sono fissati per le ore 21.20. Si tratta di una pellicola prodotta negli Stati Uniti D’America nel 2019, che vede la direzione dei lavori da parte del bravo regista americano Joe Berlinger.

Il film prodotto da un cartello di case di produzione (COTA Films, Voltage Pictures, Ninjas Runnin’ Wild Productions) è stato distribuito a partire dallo stesso 2019 grazie all’interessamento della Notorious Pictures. La pellicola è ascrivibile al genere dei film biografici e si basa su una storia realmente accaduta in USA. Ottimo il cast di attori tra di essi spiccano Zac Efron che interpreta Ted Bundy e Lily Collins a cui il regista ha invece affidato il ruolo di Liz Kendall. Il film rappresenta una prima televisiva assoluta.

Ted Bundy fascino criminale, la trama del film

Leggiamo la trama di Ted Bundy fascino criminale. Seattle fine degli anni 60, Ted Bundy incontra Liz e i due iniziano a frequentarsi, Ted si invaghisce della donna e inizia ad aiutarla soprattutto nell’educazione della sua piccola bimba. Passano una quindicina di anni e l’uomo viene accusato prima ed arrestato dopo con l’accusa di aver rapito e o alcune giovani donne. Le accuse si basano su alcuni testimonianze oculari. Tra di essi la testimone principale è un’altra giovane donna, Carol DaRonch, quest’ultima dichiara che Ted aveva provato a rapirla ma che lei era riuscita fortunosamente a fuggire.

Dopo l’arresto Ted viene rilasciato su cauzione e ritornando a casa cerca di tranquillizzare Liz, con la sua compagna che si dimostra naturalmente sconvolta. Nonostante le sue acclarate dichiarazioni di innocenza Ted viene sottoposto a processo e condannato. Mentre è in carcere Liz ha problemi di alcolismo.

L’uomo sapendolo prova la fuga ma viene ricatturato dopo sei giorni, la sa posizione naturalmente si aggrava, stante che la fuga è di per se già una dichiarazione di colpevolezza. Come se non bastasse l’uomo viene accusato di un omicidio e trasferito in un altro carcere. Qui dopo che la relazione amorosa si interrompe l’uomo riesce nuovamente a fuggire, durante la fuga vengono uccise altre due donne, anche questi due omicidi sono imputati al Bundy.

L’uomo durante il suo secondo processo si avvicina ad una sua vecchia amica, Carol Ann, e in diretta nazionale visto lo scalpore suscitato dai processi chiede alla donna di diventare sua moglie. Il film va aanti con le dichiarazioni d’innocenza dell’uomo, uomo che però alla fine non solo viene riconosciuto colpevole ma confessa durante una crisi di coscienza più di trenta omicidi. Ted viene giustiziato nel 1989 quando ha poco più di 42 anni, le sue ceneri per sua volontà saranno sparpagliati nei luoghi in cui aveva fatto scomparire i resti delle sue giovani vittime.

