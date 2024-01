Ted Cruz: “Biden dietro alle guerre a Gaza e Ucraina”/ “Ha finanziato Hamas e si è mostrato debole con Putin”

Ted Cruz, senatore repubblicano del Texas, ha rilasciato un’intervista per il quotidiano La Verità nella quale ha affrontato i temi caldi dell’attualità, dalle guerre che imperversano a Gaza e in Ucraina, passando anche per il tema dell’immigrazione americana, e per la sua visione della premier italiana Meloni. Partendo dai Fratelli Musulmani, ci tiene a porre l’accento sulla politica scorretta adottata da Washington, sottolineando che dal conto suo ha “ripetutamente proposto una legge per [designarli] come un’Organizzazione terroristica straniera”.

Così facendo, spiega Ted Cruz, gli USA potrebbero “intraprendere azioni che potrebbero soffocare i finanziamenti che ricevono dal governo del Qatar“. All’interno dei Fratelli Musulmani, inoltre, il senatore ritiene che vi sia anche “Hamas”, e ricollegandosi ai terroristi palestinesi spiega che “gli USA devono esprimere un sostegno inequivocabile e schierarsi con Israele”, a differenza di come sta operando Biden. Infatti, Ted Cruz spiega che il presidente “ha incoraggiato Hamas e ha cercato di versare denaro nella Striscia di Gaza“, pur sapendo che i terroristi avrebbero “beneficiato del denaro”, al punto che “per farlo ha dovuto esentarsi dalle leggi americane contro il finanziamento del terrorismo”.

Ted Cruz: “Biden ha causato la guerra in Ucraina”

Sempre rimanendo nel tema delle accuse contro l’attuale presidente, Ted Cruz ci tiene anche a precisare come Biden abbia “causato, con la sua debolezza, la guerra in Ucraina” che è scoppiata a causa “della sua rinuncia alle sanzioni contro il Nord Stream 2. Putin”, precisa, “non avrebbe mai invaso l’Ucraina e messo a rischio le infrastrutture energetiche del Paese, se non fosse stato sicuro di avere ora un modo alternativo per fornire gas all’Europa”.

Dietro alla guerra in Ucraina, spiega ancora Ted Cruz, si nasconde la volontà di parte dei democratici di ottenere “un accordo sul nucleare con l’Iran. È stato il loro principale obiettivo di politica estera” e per raggiungerlo, “poiché l’Iran è il principale alleato militare della Russia”, Biden ha “finanziato entrambe le parti per un lungo periodo di tempo. Hanno inviato miliardi di dollari all’Ucraina per combattere la guerra, allentando allo stesso tempo le sanzioni contro l’Iran”, sottolinea Ted Cruz, “e consentendo che arrivassero agli ayatollah circa 100 miliardi di dollari“.

“Sull’immigrazione saremo intransigenti”

Nella sua lunga intervista, poi, Ted Cruz ha voluto parlare anche di immigrazione, che è uno dei punti di scontro principali tra democratici e repubblicani, ed infatti precisa che “Biden ha deliberatamente creato la peggiore crisi di immigrazione clandestina della storia”. Se saranno eletti, però, promette che riattiveranno le politiche di Trump, ovvero, “la Remain in Mexico policy, porre fine alla pratica che Catch-and-Release e costruire il muro di confine”.

Sulle polemiche che hanno travolto Hunter Biden, invece, Ted Cruz sottolinea che “stava lavorando con degli attori malevoli e con degli avversari. Non si trattava di affari legittimi” e se le accuse contro lo stesso Joe venissero confermate, allora “sarebbe colpevole di corruzione”, perché secondo lui Hunter “vendeva favori da parte di suo padre. Un grosso problema per la nostra sicurezza”. Infine, parlando della premier Meloni, Ted Cruz ha sottolineato che “attendo con ansia il giorno in cui i repubblicani torneranno al potere e saranno in grado di rafforzare i legami con l’Italia“.

