Ted Neeley, chi è?/ Da 50 anni è “Jesus Christ Superstar”, sul set ha trovato l’amore

Ted Neeley, chi è l’attore di “Jesus Christ Superstar”

Ted Neeley è da mezzo secolo “Jesus Christ Superstar”: nel 1973 uscì l’omonimo film di Norman Jewison in cui l’attore americano interpretava Gesù. L’anno dopo iniziò il musical a Broadway. Nato in Texas nel 1943, Ted Neeley ha iniziato la sua carriera di cantante negli anni ’60, dopo essersi trasferito dal Texas a New York: “Prima che iniziasse il mio viaggio a New York, mentre cantavo felicemente e suonavo la batteria nella nostra Rock’n’Roll Band del Texas, fui scelto per la mia prima esperienza teatrale professionale per interpretare Claude Hooper Bukowski nell’incredibile Rock Musical Hair ad Hollywood”, ha ricordato a Ciao Magazine. Poi arrivò “Superstar” a Broadway, “Tommy” degli Who ad Hollywood, “Superstar” ad Hollywood e, infine, la produzione di Norman Jewison, “Jesus Christ Superstar”.

Ted Neeley: successo e amore con “Jesus Christ Superstar”

Per Ted Neeley il successo di “Jesus Christ Superstar” è dovuto alla colonna sonora di Tim Rice (testi) e Andrew Lloyd Webber (musica): “Hanno avuto coraggio ed un talento collaborativo unico per creare questo adattamento degli ultimi sette giorni nella vita dell’Uomo chiamato Gesù di Nazareth, visto attraverso gli occhi dei suoi amici e dei suoi avversari. E lo hanno composto come un’Opera Rock moderna”, ha detto l’attore a Ciao Magazine. E ha aggiunto “Sono ispirato da ogni emozione che vive e si può ritrovare all’interno della musica e dei testi potenti che cantiamo insieme ad ogni performance. È sempre edificante, sempre nuovo”. Sul set del film Neeley conobbe la ballerina Leeyan Granger, diventata poi sua moglie. La coppia ha avuto due figli, Tessa e Zack.

