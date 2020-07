“Ted Yoho, dito puntato e fott*ta str*nza”/ Ocasio-Cortez, denuncia choc in Congresso

La deputata trentenne di New York Alexandria Ocasio-Cortez non perdona le offese sessiste del repubblicano della Florida Ted Yoho che nei giorni scorsi l’aveva insultata con vari epiteti tra cui “fuck*ng b*tch”, ovvero “fott*ta str*nza”, mentre le puntata un dito in faccia. Tra le più giovani mai elette al Congresso, la deputata dal suo scanno ha tenuto un discorso divenuto in poche ore già virale. “In questo paese succede ogni giorno. Perfino chi lo serve nei ranghi più alti insulta e fa male alle donne. È accaduto di nuovo proprio qui: sui gradini del Campidoglio della nostra gloriosa nazione”, ha tuonato la giovane come riferisce oggi La Repubblica nella sua versione online. E così la Ocasio-Cortez è riuscita a farla pagare al collega repubblicano dopo aver ricevuto i suoi insulti choc al termine di un acceso scontro sui motivi dell’aumento del crimine in varie città tra cui anche New York. Secondo la 30enne la colpa sarebbe da attribuire alla crescente disoccupazione e alla gestione dell’emergenza Coronavirus. Per il rivale politico, invece, la causa sarebbe da attribuire alle manifestazioni ed ai tagli economici alla polizia. Due punti di vista differenti che alla fine hanno portato al duro scontro durante il quale l’uomo l’aveva pesantemente offesa.

“TED YOHO, DITO PUNTATO E FOTT*TA STR*NZA”: LA DENUNCIA DELLA DEPUTATA USA

Parlando di Ted Yoho la giovane deputata Usa di fronte al Congresso ha raccontato la violenza verbale da lui subita: “Ha messo un dito sulla mia faccia e mi ha chiamato “disgustosa”. Mi ha chiamato “matta“, “fuori di testa” e mi ha definito “pericolosa””, ha raccontato la Ocasio-Cortez come riferisce anche Il Fatto Quotidiano online. “C’erano dei giornalisti di fronte a Capitol Hill e davanti a loro il rappresentante Yoho mi ha definito, e qui cito ‘Una f*****a s*****a’”. L’uomo si era scusato con lei in maniera generica asserendo: “Non parlavo certo di lei, e so bene che un linguaggio del genere è inappropriato, sono sposato da 45 anni, ho due figlie femmine. Ma non posso scusarmi per la passione che ho verso il mio paese”. Tuttavia per la donna non era possibile lasciar correre. Ringraziando il collega per averle fatto aprire gli occhi, ha chiosato: “Si può essere uomini di prestigio e aggredire le donne. Puoi avere delle figlie e aggredire delle donne senza rimorso. Puoi essere sposato e aggredire le donne. Puoi scattare foto che mostrino al mondo quanto tu sia un uomo di famiglia e aggredire le donne senza rimorso e con l’idea di totale impunità”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA