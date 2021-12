Teddy Reno, Alessandro e George: marito, figli Rita Pavone/ Il più grande successo

l cantante e produttore discografico Teddy Reno è anche noto per essere il marito della mitica Rita Pavone. La coppia, salita all’altare più di cinquant’anni fa, ha messo al mondo due figli: Alessandro Merk, nato nel 1969 in Svizzera e il secondo figlio Giorgio, di 5 anni più giovane e conosciuto come George Merk. Teddy Reno e sua moglie Rita Pavone si passano vent’anni, lui è infatti del 1926 mentre la cantante è nata nel 46.

Dalla loro storia d’amore è dunque nata una splendida famiglia, che la cantante considera ancora più preziosa dei tanti successi ottenuti nel corso della sua lunga e soddisfacente carriera. Dei figli, tuttavia, conosciamo davvero poco. Infatti non sono nemmeno presenti sui social e sul web non circolano molte informazioni sul loro conto, a conferma della volontà di mantenere una certa privacy.

Teddy Reno e Rita Pavone, i figli sono il loro orgoglio più grande

A quanto pare, dunque, i figli di Teddy Reno e di Rita Pavone non amano raccontare molto della loro vita. Tuttavia sappiamo che i due fratelli vivono in città diverse: Giorgio abita a Zurigo, mentre Alessandro a Ginevra dove lavora come giornalista per la tv svizzera dove riveste il ruolo di coordinatore per l’attualità nazionale presso la redazione dell’Informazione web di Rsi.

Il fratello Giorgio, invece, ha scelto di intraprendere la strada di papà e mamma vista che è un compositore, cantante e artista. Ha la sua firma, infatti, la bella canzone scritta per la madre dal titolo “Niente (Resilienza 74)” che, tra le altre cose, ha sancito il ritorno di Rita Pavone sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo dopo tantissimi anni.

