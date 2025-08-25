Chi è Teddy Reno, il marito di Rita Pavone, e perché il loro matrimonio diede scandalo: dalle polemiche alla nascita dei due figli Giorgio e Alessandro

Se c’è una storia d’amore che ha popolato i giornali scandalistici e che per anni ha fatto parlare e discutere è sicuramente quella tra Rita Pavone e Teddy Reno. Una storia scandalosa, per l’epoca, per numerosi fattori. Il primo: la differenza d’età. La giovane Rita, ormai celebre in tutto il paese, decideva di convolare a nozze con un collega di ben 19 anni più grande. Lei, oggi, ha infatti 80 anni mentre lui 99 e si avvicina a spegnere le 100 candeline.

Il secondo motivo, e forse anche più grave del primo per l’epoca, è il fatto che Teddy Reno venisse già da un matrimonio: il cantante era separato e, per di più, aveva già un figlio. La loro unione scatenò una serie di conseguenze, che colpirono anche la carriera della cantante, il cui talento veniva costantemente associato a questa unione personale. Pavone visse un periodo molto difficile, soprattutto nel rapporto col suo pubblico, che superò soltanto dopo tempo e determinazione e, soprattutto, mostrando loro che la storia con Reno non era soltanto un capriccio passeggero.

Rita Pavone e il marito Teddy Reno: una vita insieme e due figli, chi sono

Rita Pavone e suo marito Teddy Reno sono infatti sposati da ben 54 anni, durante i quali non hanno conosciuto separazioni o crisi importanti. in un’intervista risalente a quasi 10 anni fa, Reno ha anzi definito la moglie “l’unico grande amore della mia vita”, nonostante di flirt ne abbia avuti tanti in gioventù. Da questo grande amore sono nati due figli: Giorgio e Alessandro Merk. Entrambi vivono in Svizzera: il primo a Zurigo, il secondo a Ginevra e lavora come giornalista per la tv svizzera. Entrambi preferiscono rimanere lontani dai riflettori, come d’altronde dimostrato in tutti questi anni.