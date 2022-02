Teddy Reno chi è il marito di Rita Pavone/ “Il nostro è stato un incontro tra anime”

Teddy Reno e Rita Pavone, quell’amore che generò scandalo

E’ ormai sempre più raro trovare storie d’amore che durino decenni e che sappiano superare i momenti difficili che inevitabilmente capitano nella vita di ognuno di noi. Proprio per questo le coppie che sembrano essere innamorate come il primo giorno generano sempre un senso di ammirazione per chi le osserva anche solo dall’esterno. Basti pensare al caso di Teddy Reno e Rita Pavone, protagonisti di un rapporto che dura più di mezzo secolo.

La loro relazione aveva però suscitato scandalo nel momento in cui era uscita allo scoperto, a inizio anni ’60, non solo per la loro forte differenza d’età. L’uomo ha infatti diciassette anni più dell’interprete de “La partita di pallone” e a 36 anni si era da poco separato dalla sua prima moglie, da cui aveva ottenuto il divorzio dopo l’approvazione della legge (dal loro rapporto era nato un figlio, Franco). Il tempo ha però dimostrato quanto il sentimento che li legava fosse forte.

Teddy Reno e il grande amore per Rita Pavone: più forte di tutto

Pur essendo stato sempre di poche parole, Reno non ha mai nascosto il suo amore per la moglie: “Ho conosciuto tante donne in gioventù, ma Rita è stata ed è l’unico grande amore della sua vita”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche lei, che non sembra risentire del tempo che passa: “Il nostro è stato realmente un incontro tra due anime. Pensi che non era neanche il mio tipo ideale – aveva raccontato lei a Dagospia -. Allora io ero follemente innamorata di William Holden. Avrò visto trenta volte la scena di Picnic nel quale la zitella gli strappa la camicia e lo lascia a torso nudo. Ma poi ho incontrato Teddy. Me ne sono innamorata senza accorgermene. E anche lui di me. Abbiamo tenuto la nostra storia segreta. Io, con grande gioia, sono arrivata illibata all’altare. Non si usa più, ma all’epoca si usava…mia mamma ci teneva molto. Lui ha avuto molto rispetto per me, ha detto: ‘Io ti aspetto. Per me è troppo importante’. Ho apprezzato tantissimo questa scelta”.

