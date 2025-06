Chi è Teddy Reno, il marito di Rita Pavone, e perché la loro storia d'amore ha destato tanto scalpore ed è stata ostacolata da molti: tutta la verità

Teddy Reno, nome d’arte di Ferruccio Merk Ricordi, è noto come il ‘crooner italiano’, ma anche per la sua longeva e inizialmente tormentata storia d’amore con Rita Pavone. Nato a Trieste nel 1926, il cantante esordì subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, portando in Italia le sonorità dello swing e del jazz americano (da qui il soprannome). Il primo incontro con colei che sarebbe diventato il suo grande amore è arrivato nel 1962, quando Rita Pavone era una ragazzina 13enne che si affacciava al mondo della musica e del cinema.

Teddy Reno ne riconobbe immediatamente il grandissimo potenziale. Prese la giovane cantante sotto la sua ala protettiva, diventandone il pigmalione, il manager e il produttore. Tuttavia, mentre Rita conosceva il grande successo sotto la sua guida, tra i due iniziava a sbocciare un sentimento più che amichevole.

Perché la storia d’amore tra Teddy Reno e Rita Pavone ha fatto scandalo

Nonostante la notevole differenza d’età (lui ha 20 anni di più) e le convenzioni dell’epoca, il loro legame si trasformò in una storia d’amore intensa e duratura, che fece molto scalpore. Fu infatti ostacolato da molti: la famiglia della cantante si oppose fortemente alla relazione con un uomo così più grande di lei e che aveva già avuto un’altra moglie e una separazione, cosa peraltro ancora scandalosa ai tempi. Nonostante questi ostacoli, Teddy Reno e Rita Pavone si sposarono pochi anni dopo, nel 1968, in Svizzera. Oggi la coppia, nella quale allora nessuno credeva, ha festeggiato a marzo di quest’anno 57 anni di matrimonio e lo ha fatto pubblicando su Instagram una foto che li vede insieme, lei sulle gambe di lui, mentre si tengono la mano. La loro storia d’amore è, d’altronde, l’emblema di un amore che ha sfidato le convenzioni sociali e ha dimostrato di essere più forte delle critiche.

