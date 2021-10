Teddy Reno e figli Rita Pavone/ “L’unico grande amore della mia vita”

Teddy Reno, Alessandro e Giorgio Merk sono il marito e i figli di Rita Pavone, la cantante di “Cuore” e “La partita di pallone”. Un grande amore quello che lega la cantante al produttore discografico che sono legati da quasi 60 anni. Il primo incontro fra Rita e Teddy c’è stato nel 1962 in occasione del Festival degli sconosciuti di Ariccia, manifestazione creata dallo stesso Teddy Reno, dove la Pavone partecipa come cantante diventandone la vincitrice.

Da quella sera la vita della Pavone cambia per sempre: non solo diventa una delle voci più amate della musica italiana, ma incontra l’uomo della sua vita. Il loro amore è stato però oggetto di critiche e polemiche per via della grande differenza di età: Rita aveva appena 17 anni, mentre Teddy 36 anni. Non solo, Teddy era da poco separato dalla prima moglie Vania Protti, produttrice cinematografica, da cui ottiene il divorzio solo dopo l’entrata in vigore della legge sul divorzio varata nel 1971.

Teddy Reno e Rita Pavone: il loro amore ha vinto sulle malelingueTeddy Reno e Rita Pavone

Nonostante le polemiche però Teddy Reno e Rita Pavone si amano alla follia. La coppia, incurante di tutto, decide di sposarsi nel 1968 con un rito celebrato a Lugano in Svizzera. Ad accompagnare la cantante all’altare è lo zio in quanto il padre era contrario al matrimonio. Le nozze civili vengono celebrate solo nel 1976 ad Ariccia. “Ho conosciuto tante donne in gioventù ma Rita è stata ed è l’unico grande amore della mia vita” sono state le parole di Reno sull’amata Rita che parlando della sua storia disse “siamo stati ostacolati come coppia, infangati, ma oggi siamo ancora qui”. Dal loro amore sono nati due figli: Alessandro e Giorgio Merk. Il primo vive a Ginevra dove lavora come giornalista per la tv svizzera ricoprendo il ruolo di capoeditore e coordinatore per l’attualità nazionale presso la redazione dell’Informazione web di Rsi, mentre Giorgio vive a Zurigo. Rita e Teddy sono ancora oggi innamorati come il primo giorno.

