Nel 1962, neppure maggiorenne, Rita Pavone ha preso parte al Festival degli Sconosciuti ad Ariccia e proprio in quell’occasione ha conosciuto il produttore musicale Teddy Reno che più avanti è diventato suo marito. L’uomo era già sposato ma dopo aver perso la testa per quella giovanissima e talentosa artista, ha deciso di lasciare la moglie per sposare lei. I due stanno insieme da tantissimi anni anche se il loro rapporto inizialmente non è stato facile e non solamente per il legame già esistente nella vita di Teddy. La differenza di età tra Rita Pavone e il marito, infatti, era più che consistente e proprio questo ha portato la famiglia di lei a schierarsi contro quel rapporto che non veniva ritenuto giusto per quella ragazza così giovane e con il futuro ancora tutto da scrivere.

Il marito di Rita Pavone e la cantante, infatti, si portano ben venti anni di differenza. Una differenza anagrafica davvero importante che però per l’artista torinese non ha rappresentato un ostacolo. “Ai miei genitori ho detto che avrei deciso da sola della mia vita” ha rivelato Rita Pavone, che ha spiegato proprio come abbia deciso contro tutto e tutti di continuare quella storia d’amore con Teddy Reno dalla quale poi sono nati due figli, Alessandro nel 1969 e Giorgio cinque anni più tardi.

Chi è Teddy Reno, marito di Rita Pavone: il matrimonio sei anni dopo essersi conosciuti

Rita Pavone e il marito si sono conosciuti ad Ariccia nel 1962: nei non era neppure maggiorenne e tra loro c’era una differenza di età di venti anni. Lui, inoltre, era già sposato civilmente con Varia Protti. Il loro rapporto è stato più forte di tutto e i due si sono sposati sei anni più tardi in Svizzera e più avanti hanno messo al mondo due figli. Ancora oggi la coppia vive serena insieme. Teddy Reno ha quasi cento anni ma è ancora lucido e Rita si prende cura di lui come se fosse il primo giorno, nonostante siano passati praticamente più di sessant’anni da quando il loro amore è scoppiato.