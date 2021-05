Teddy Reno, marito di Rita Pavone/ Nessuno li voleva insieme, ma hanno avuto ragione

Nell’ampia pagina dedicata al ricordo di Little Tony nella puntata di oggi di Domenica In c’è spazio anche per Rita Pavone. Possibile dunque che si parli anche del marito della grande artista, Teddy Reno. Diciannove anni di differenza tra lei e lui: il primo incontro nel 1968 al Festival degli sconosciuti di Ariccia, organizzato da Teddy Reno e vinto dalla 17enne che sarebbe poi diventata la Gian Burrasca della canzone italiana.

Il loro amore destò scandalo nell’Italia degli anni Sessanta: Reno era infatti non solo ben più grande della Pavone, ma sposato e con un figlio; i due decisero comunque di sposarsi con rito religioso celebrato a Lugano. Non contenti, il bis sarebbe arrivato nel 1976 con nozze civili ad Ariccia. Rita Pavone, qualche anno fa, raccontò: “Ci siamo sposati in Svizzera nel ’68 ed è stato un matrimonio molto carino fatto con mia madre, mio fratello e non con mio padre perché non voleva assolutamente. Mi diceva ‘ti accorgerai che stai facendo uno sbaglio enorme’ ed ha lottato fino alla fine. Ad accompagnarmi all’altare è stato mio zio“.

Teddy Reno, marito Rita Pavone: “Quando ho incontrato quest’uomo ho capito che era l’uomo della mia vita“

“Quando ho incontrato quest’uomo ho capito che era l’uomo della mia vita“: queste le parole che Rita Pavone ha dedicato al suo Teddy Reno. E alla fine si può dire che abbia avuto ragione fin dal primo momento visto che i due hanno trascorso insieme più di mezzo secolo. Dal loro amore sono nati due figli: Alessandro e Giorgio Merk (Teddy Reno è il nome d’arte di Ferruccio Merk Ricordi). Intervistata qualche mese fa a Verissimo da Silvia Toffanin, parlando del marito Rita Pavone ha detto: “È stato il giusto sliding doors. È una parte fondamentale della mia vita. Adesso, inizia a perdere la memoria, i 19 anni di differenza si fanno sentire. Ma la voce che ha, ancora canta a 94 anni“. Oggi, ospite di Mara Venier a Domenica In, ci sarà spazio per un ulteriore commento di Rita Pavone sul mitico Teddy Reno?

