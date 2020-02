Teddy Reno marito di Rita Pavone/ “Niente s*sso fino al matrimonio”

Teddy Reno è il marito di Rita Pavone da più di 50 anni e non solo: è il suo pigmalione. All’anagrafe con il nome Ferruccio Merk Ricordi, il cantante e produttore ha sempre supportato la carriera dell’artista di Torino, fin dagli albori. Anche se in passato ha sposato Vania Protti, la figlia di un produttore cinematografico, diventata poi madre del primogenito Franco Merk Ricordi. Il loro amore però è durato solo due decenni: appena un anno dopo la loro separazione, avvenuta negli anni Sessanta, Teddy Reno ha incontrato la Pavone e non l’ha lasciata mai più. La cantante all’epoca aveva solo 20 anni e si era affacciata nella musica con grande successo: Rita era considerata da tutti una delle cantanti emergenti più in vista del panorama musicale italiano. I due si sono sposati nel ’68, sette anni dopo il loro primo incontro, con una cerimonia a Lugano, e hanno dato alla luce due figli: Alessandro Merk Ricordi, oggi giornalista e conduttore di Radio Svizzera Italiana, e il secondogenito, a sua volta cantante, Giorgio Merk Ricordi. “Quando ho incontrato quest’uomo ho capito che era l’uomo della mia vita”, ha detto la Pavone a Da noi… a ruota libera, “che non si può sempre pensare a quello che fai, al successo che hai. Devi anche pensare che domani tutto finirà. Tu chiudi la porta di casa tua e devi aver realizzato qualcosa. Ho pensato: se perdo questo treno, perdo la mia vita, perché è la persona giusta”.

TEDDY RENO MARITO DI RITA PAVONE

La storia fra Teddy Reno e Rita Pavone è stata tenuta segreta fino all’ultimo. Il motivo? La popolarità di entrambi, la grande differenza d’età e le polemiche già in atto per via del precedente matrimonio del produttore. Reno infatti non aveva ancora ricevuto il divorzio dalla prima moglie, così i due hanno dovuto stare lontani dai riflettori. “Con grande gioia, sono arrivata illibata all’altare. Non si usa più, ma all’epoca si usava. Mia mamma ci teneva molto”, ha detto la cantante alcuni mesi fa a Da noi… a ruota libera. “Lui ha avuto molto rispetto per me, ha detto ‘Io ti aspetto. Per me è troppo importante’. Ho apprezzato tantissimo questa scelta”, ha aggiunto. La famiglia ha subito accettato la presenza di Reno al fianco di Rita, ma non il padre della cantante. La cerimonia in Svizzera, anno 1968, è stata celebrata alla presenza della madre e del fratello della Pavone. Il padre invece ha scelto di non presentarsi perché non era d’accordo con quelle nozze. “Mi diceva ‘Ti accorgerai che stai facendo uno sbaglio enorme’ e ha lottato fino alla fine”, continua, “ad accompagnarmi all’altare è stato mio zio”. La marcia indietro del padre della Pavone è avvenuta solo diversi anni dopo, quando lei e Teddy hanno avuto il secondo figlio. “Un giorno venne a trovarci”, svela, “e mi disse ‘Mi sa che io con te ho toppato alla grande’. Io gli ho detto ‘Beh, meglio tardi che mai, papà'”.

