Teddy Reno, marito Rita Pavone, come sta?/ “Problemi di memoria”, lo scandalo…

Dopo tutti questi anni, Teddy Reno non ha bisogno di ulteriori presentazioni così come non ce n’è bisogno quando si parla del suo rapporto e del suo matrimonio con Rita Pavone. I due sono sposati ormai dal 1968 e dalla cantante torinese, Teddy ha avuto i suoi due figli Alessandro e Giorgio, oggi diventati uno giornalista e l’altro musicista. Attualmente la coppia vive insieme in Svizzera almeno quando lei non è impegnata in tv come accadrà questa sera. I fan avranno modo di rivederla sul palco di Rai1 ospite di A grande richiesta (Parlami d’amore) ma senza mai togliersi dal cuore l’amato marito. Intervistata a Verissimo, Rita ha sottolineato: “È stato il giusto sliding doors. È una parte fondamentale della mia vita”. Lei stessa poi parla delle condizioni di salute del marito che adesso ha 94 anni e inizia a cedere ai primi acciacchi dovuti all’età.

Teddy Reno come sta? Patty Pravo racconta dei suoi acciacchi e..

Sempre nell’intervista a Verissimo ha spiegato: “Adesso, inizia a perdere la memoria, i 19 anni di differenza si fanno sentire. Ma la voce che ha, ancora canta a 94 anni”. Per fortuna Teddy Reno non ha grossi problemi di salute, a parte qualche normale acciacco come quello relativo alla memoria. Recentemente, lei e suo marito Teddy Reno sono stati ricevuti in udienza da papa Francesco, un incontro che i due sicuramente non dimenticheranno mai e che, in parte, cancella tutto quello che è successo e che è stato detto agli albori del loro amore per via dello scandalo che fecero mettendosi insieme. Le polemiche lo travolsero all’epoca per via dei vent’anni di differenza con la moglie Rita Pavone che poi risposò con rito civile ad Ariccia quasi dieci anni dopo ottenuto il divorzio dalla prima moglie.



