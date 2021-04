Teddy Reno, marito Rita Pavone/ “È stato il giusto sliding doors”

Teddy Reno, al secolo Ferruccio Merk Ricordi, è il marito di Rita Pavone. Il produttore, oggi 95 anni, vive in Svizzera lontano dalle scene da diverso tempo. Il 15 marzo 1968 la giovane Rita Pavone, quasi 23 anni, sposò Teddy Reno, 42 anni. Il cantante aveva sposato nel 1960 la produttrice cinematografica Vania Protti, con cui aveva avuto un figlio, Franco Ricordi. Reno ottenne il divorzio dalla prima moglie nel 1971 e nel 1976 sposò anche civilmente Rita Pavone. La coppia ha avuto due figli: Alessandro (1969) e Giorgio (1974). “In amore bisogna riuscire a trovare nel dialogo e nella comprensione il modo giusto per affrontare i problemi e sapersi comprendere a vicenda. Noi abbiamo due età differenti e due caratteri molto forti eppure siamo sempre riusciti a capirci… Teddy per me è un punto di fermo. Siamo una famiglia sana, sarò banale ma non mi importa delle rinunce, i miei due figli sono i veri dischi d’oro”, ha raccontato Rita Pavone a Domani Press News.

TEDDY RENO, MARITO RITA PAVONE/ Come sta? “Mi piacerebbe arrivare a 94 anni come lui”

Teddy Reno: il discusso matrimonio con Rita Pavone

Lo scorso anno, nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo”, Rita Pavone ha parlato del marito: “È stato il giusto sliding doors. È una parte fondamentale della mia vita. Adesso, inizia a perdere la memoria, i 19 anni di differenza si fanno sentire. Ma la voce che ha, ancora canta a 94 anni”. Sempre sulla pagine di Domani Press News aveva parlato del suo matrimonio con Teddy Reno come di “quel momento assolutamente imprevedibile che può cambiare l’esistenza di una persona in meglio. Bisogna saper riconoscere queste opportunità rare, farsi trovare pronti e saper scegliere. A volte è necessario guardare oltre l’immediato futuro e prefiggersi degli obiettivi anche a lungo termine, in un mondo sempre più veloce, che richiede tutto e subito, non è facile farlo”. Anche questa sera, venerdì 23 aprile, a “Top dieci” Rita Pavone parlerà della lunga relazione con il marito Teddy Reno?

LEGGI ANCHE:

Rita Pavone/ Dall'infarto alla paura di morire, la musica è la sua rinascitaTeddy Reno, marito Rita Pavone, come sta?/ "Problemi di memoria", lo scandalo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA