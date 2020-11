Teddy Reno, marito Rita Pavone/ La fuga dai tedeschi e l’amore “scandaloso” per…

Teddy Reno è il celebre marito di Rita Pavone. I due sono sposati dal 1968 e hanno passato la loro vita insieme in barba a tutti coloro che si erano scandalizzati dall’inizio della loro relazione. L’artista italiana torna in tv da questa sera come giudice di All Together Now e Teddy Reno si troverà di nuovo a guardare la donna che ha sempre amato e rispettato in tutti questi anni. Classe 1926, Ferruccio Merk Ricordi, questo il suo vero nome, è un famoso cantante, attore italiano e un produttore discografico, la cui carriera è iniziata nel 1938 in un concorso per dilettanti con Tu sei la musica. Nato da una mamma di origine ebraica, Teddy si ritrova a fuggire dalla cattura dei tedeschi trovando rifugio a Milano Marittina. E la vita privata? Dopo il fallimento della primo matrimonio con Vania Protti, l’artista trova l’amore in Rita Pavone che sposa con rito religioso nel 1968 in Svizzera.

Teddy Reno, una vita da raccontare tra amore e fughe

Le polemiche lo travolsero all’epoca per via dei vent’anni di differenza con la moglie Rita Pavone che poi risposò con rito civile ad Ariccia quasi dieci anni dopo ottenuto il divorzio dalla prima moglie. Da allora i due sono inseparabili e dal loro amore sono nati i due figli Giorgio e Alessandro. Dal matrimonio con la prima moglie ebbe un primo figlio nel 1958, Franco Ricordi, filosofo, saggista e direttore artistico di teatro. Oggi Teddy Reno a 94 anni e si gode la sua famiglia ma anche i suoi successi, tappe di una vita che sicuramente andrebbe raccontata.



