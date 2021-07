Teddy Reno, marito Rita Pavone/ La malattia e la perdita di memoria

Classe 1926, triestino, Teddy Reno è il marito di Rita Pavone. I due si sposarono a Lugano nel 1968, dopo una serie di controversie legate al fatto che Rita era molto più piccola di lui e – soprattutto – Teddy era già sposato (probabilmente solo con rito civile). La differenza di età importate tra Teddy e Rita si fa sentire ancora oggi: si parla infatti di ben 20 anni con tutti gli annessi e connessi. La stessa Rita ne ha parlato in una delle sue ultime interviste a Verissimo, affrontando di striscio l’argomento della malattia che gli starebbe facendo perdere la memoria. I suoi problemi, in realtà, riguardano semplicemente la vecchiaia: “Adesso inizia a perdere la memoria, i 19 anni di differenza si fanno sentire. Ma la voce che ha… ancora canta a 94 anni”.

Rita Pavone divisa tra la carriera e il matrimonio con Teddy Reno

Dal matrimonio di Teddy Reno e Rita Pavone sono nati due figli, Alessandro e Giorgio, che si occupano rispettivamente di giornalismo e di musica rock (Giorgio è anche l’autore del brano che Rita ha portato a Sanremo lo scorso anno). Riguardo al loro fidanzamento, Rita ha dichiarato di aver scoperto Teddy poco a poco e che la loro è stata una storia d’amore da sogno, caratterizzata da un profondo candore. “Io vengo da una famiglia nella quale le ragazze dovevano sposarsi essendo ancora internamente candide”, ha spiegato la cantante a Dilei. “Oggi non è più così, ma all’epoca era molto importante. L’amore io l’ho vissuto in maniera felicemente disperata: ho capito che la persona che amavo era la stessa che volevo sposare. E mi dava profondamente fastidio chi mi diceva che il matrimonio avrebbe rovinato la mia carriera. Per me è stata dura innamorarmi nel 1964 e aspettare fino al 1968 quando ci siamo sposati, è stata una lunghissima prova, anche di resilienza. Avevo promesso a mia madre (mio padre era invece contro questo matrimonio) che sarei arrivata all’altare così com’ero e questa promessa l’ho mantenuta”. Quello di Rita per Teddy, insomma, è stato un amore totalizzante, e forse è proprio per questo che va avanti ancora oggi.

