Teddy Reno, marito Rita Pavone/ Lei: “è una parte fondamentale della mia vita”

Teddy Reno è il marito di Rita Pavone: dal primo incontro al grande amore fortemente criticato per la differenza di età. A distanza di tantissimi anni però la coppia ha avuto ragione sulla natura del loro sentimento visto che sono innamorati come il primo giorni. “È stato il giusto slinding doors. È una parte fondamentale della mia vita. Adesso, inizia a perdere la memoria, i 19 anni di differenza si fanno sentire. Ma la voce che ha, ancora canta a 94 anni” – ha raccontato la cantante di Cuore ospite del salotto di Verissimo di Silvia Toffanin.

Corre l’anno 1968 quando una giovanissima Rita Pavone incontra Teddy Reno; tra i due scatta subito un qualcosa, ma la loro relazione negli anni ’60 finisce su tutti i giornali scandalistici per via della differenza di età e per il fatto che la cantante fosse minorenne. 19 sono sono gli anni di differenza tra i due: Rita ne ha soli 17, mentre Teddy 36 anni. Non solo, il cantante e produttore discografico era ancora sposato con Vania Protti e divorziò molto tempo dopo visto che in quegli anni questa pratica non era ancora legalizzata.

Rita Pavone su Teddy Reno: “i 19 anni di differenza si fanno sentire”

La differenza di età tra Teddy Reno e Rita Pavone non è mai stato un problema in tutti questi anni. Recentemente però a puntualizzare la cosa è stata proprio l’interprete de “Il ballo del mattone” che ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha rivelato: “inizia a perdere la memoria, i 19 anni di differenza si fanno sentire. Ma la voce che ha, ancora canta a 94 anni”. Le condizioni di salute di Teddy Reno sono ottimali; il produttore discografico, infatti, ha 94 anni e presenta solo qualche piccolo acciacco dovuto all’età. Negli ultimi mesi, infatti, con la moglie Rita Pavone è stato ricevuto da Papa Francesco a Roma. Un momento davvero speciale per la coppia che da 53 anni sono più innamorati che mai!

