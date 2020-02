Teddy Reno, marito Rita Pavone/ Lo scandalo e il matrimonio nascosto…

Teddy Reno è a tutti gli effetti il grande amore di Rita Pavone, anche se la loro unione è nata sotto il segno dello scandalo. La cantante, ritornata a Sanremo 2020 con il brano Resilienza, lo ha incontrato negli anni Sessanta quando era appena ragazzina. All’epoca il cantante invece aveva già un forte successo nel mondo della musica. Sarà tra l’altro una manifestazione ideata dallo stesso Reno, il festival degli Sconosciuti di Ariccia, a permettere che i due si innamorino. La vittoria della Pavone scatenò poi delle polemiche senza fine quando venne resa pubblica la loro love story. Soprattutto per via della grande differenza d’età, ben 19 anni. Scandali su scandali, se si pensa che Teddy era già finito nel vortice delle critiche per via del divorzio dalla prima moglie Vania Protti, in seguito alla legge del ’71.

TEDDY RENO, L’INCONTRO CON PAPA FRANCESCO

L’artista triestino che risponde al nome di Ferruccio Merk Ricordi non avrà invece alcun dubbio sul fatto che la Pavone fosse (e sia ancora oggi) la donna della sua vita. Per questo entrambi hanno lottato contro il pubblico e persino i familiari di lei. Soprattutto il padre di Rita, che cercherà di convincerla a non sposare il discografico. Oltre 90 anni di successi per Teddy Reno e un incontro con papa Francesco che ha commosso il marito di Rita Pavone. Sulle prime però la cantante non realizza di essere al telefono con il Pontefice, tanto da chiedergli che tipo di lavoro facesse. Poi penserà persino ad uno scherzo. “Dopo di che dice ‘Signora lavoro dalla mattina alla sera, so che a gennaio sono pieno di impegni, però a febbraio sarei felice di vedervi con tutta la famiglia’. Rita tremava”, racconta Reno a Tv2000. Così la coppia si presenterà al cospetto di Bergoglio due mesi più tardi rispetto a quella telefonata.

IL MATRIMONIO CON RITA PAVONE

All’epoca del loro matrimonio, celebrato presso un convento delle suore a Lugano, la coppia verrà travolta da un’ondata di paparazzi e giornalisti. Alle telecamere però sceglieranno di non rivelare di essere sul punto di diventare marito e moglie, preferendo rimanere sul vago sui veri motivi che li avevano spinti ad andare in Svizzera. Oggi, sabato 15 febbraio 2020, Rita Pavone sarà ospite di Verissimo e parlerà sia della sua recente partecipazione a Sanremo sia della sua vita privata. A un passo dai 94 anni, Teddy invece viene ricordato con affetto dagli abitanti di Trieste, la sua città natale. “El mulo Ferucio”, hanno scritto i blog locali in occasione del suo precedente compleanno. Una parola affettuosa, “ragazzo”, che rappresenta il legame che i triestini continuano ad avere con Reno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA