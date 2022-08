Teddy Reno, marito Rita Pavone/ Lui: “è stata l’unico grande amore della mia vita”

Teddy Reno e il primo incontro con Rita Pavone: lo scandalo di un amore

Teddy Reno è il marito di Rita Pavone. Un grande amore quello tra il produttore e la cantante che sono andati contro tutto e tutti pur di vivere il loro sentimento. Proprio così: Rita e Teddy si conoscono per la prima volta negli anni ’60. Il primo incontro è nel 1962 occasione del Festival degli sconosciuti di Ariccia, organizzato proprio dal produttore discografico e vinto da una giovanissima Rita Pavone. Tra i due scatta la scintilla nonostante la grande differenza d’età: lui ha 36 anni, mentre lei soli 17. Il loro amore diventa di dominio pubblico trasformandosi in uno scandalo. Nonostante tutto e tutti, Rita e Teddy sei anni dopo decidono di sposarsi.

La coppia è felicemente sposata da più di 54 anni e dal loro amore sono nati anche due figli: Alessandro e Giorgio. La cantante parlando del marito che ha recentemente festeggiato 96 anni ha detto: “sta benissimo, non ha neanche il colesterolo alto e continua ad avere una bellissima voce, baritonale. A 94 anni è arrivato a quella dimensione di vita mentale che lo porta a fregarsene di tutto e a essere un po’ egoista: le cose devono succedere, se non sarà oggi, sarà domani. È una filosofia giusta”.

Teddy Reno: “il ricordo più bello? Il primo bacio a una donna che si chiama Rita Pavone”

Proprio Rita Pavone in occasione del compleanno del marito Teddy Reno gli ha fatto una bellissima dedica social. “Augurissimi al mio Ferruccio, alias Teddy Reno, i cui 96 anni sono portati divinamente. Happy Birthday To You!” – ha scritto la cantante di “Cuore” al suo amato compagno di vita. Un amore che non ha mai conosciuti crisi, anzi proprio il produttore discografico parlando di Rita ha detto: “ho conosciuto tante donne in gioventù, ma Rita è stata ed è l’unico grande amore della mia vita”. Non solo, alla domanda quale fosse il ricordo più bello della sua vita, Teddy ha risposto in una intervista datata 2016: “il primo bacio a una donna che si chiama Rita Pavone. Eravamo su una grotta favolosa, lei mi ha chiesto: ‘Quanto durerà?’. E io ho risposto: ‘Per quello che mi riguarda, tutta la vita’. Ho conosciuto tante donne in gioventù, ma Rita è stata ed è l’unico grande amore della mia vita”.

