Tedros (Oms) “Booster uccidono bambini”/ Gaffe su vaccini Covid scatena no vax ma…

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è dovuta intervenire addirittura con un comunicato per smontare il caso scoppiato attorno a Tedros Adhanom Ghebreyesus e alle sue dichiarazioni sui vaccini anti Covid per i bambini. Sui social sta girando, infatti, un video di 15 secondi estrapolato da un intervento del direttore generale dell’Oms in cui sembra affermare che «alcuni paesi somministrano boosters ai bambini per ucciderli». Il video in lingua originale è in inglese, quindi si sente questo: «As we see, some countries are using to give boosters to kill children, which is not right».

I no vax di tutto il mondo hanno quindi diffuso questo filmato estrapolato dal discorso del 20 dicembre 2021 per sostenere che la vaccinazione dei bambini ha esiti mortali. In realtà, si stava parlando del richiamo del vaccino, quindi il direttore dell’Oms stava spiegando che nelle nazioni in via di sviluppo la priorità debba essere la vaccinazione di anziani e fragili rispetto alla somministrazione delle dosi booster ai bambini che vivono nel primo mondo.

GAFFE TEDROS, OMS INTERVIENE CONTRO NO VAX

«È meglio concentrarsi su quei gruppi (vulnerabili, ndr) che hanno il rischio di gravi malattie e morte, piuttosto che, come vediamo, alcuni paesi stanno usando per dare richiami ai bambini, il che non è giusto», ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, ma essendosi bloccato sulla prima sillaba il risultato è che è sembrato dire che i vaccini uccidano i bambini. Tanto è bastato per far scoppiare il caso. La forza dei no vax sui social è stata infatti così dirompente che un portavoce dell’Oms ha dovuto chiarire una volta per tutte che si è trattato di un lapsus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus «si è bloccato sulla prima sillaba ‘chil’ ed è uscito suonando come ‘cil/kil’. Ha ripetuto la stessa sillaba, ed è venuto fuori ‘cil-children. Qualsiasi altra interpretazione di questo fatto è errata al 100%». A riportare la precisazione il reporter della BBC Shayan Sardarizadeh che ha anche condiviso il video del momento “incriminato”.

Here’s the clip. A @WHO spokesperson says @DrTedros “got stuck on the first syllable ‘chil’ and it came out sounding like ‘cil/kil'”. “He repeated the same syllable, with it coming out ‘cil-children’. Any other interpretation of this is 100% incorrect.”pic.twitter.com/NTfSzg3RuS — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) December 22, 2021





