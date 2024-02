TEDUA A SANREMO 2024/ Il rapper fa il bis sulla “Costa Smeralda” (10 febbraio 2024)

Tedua fa il bis a Sanremo 2024. Il cantautore/rapper genovese si esibirà di nuovo nella serata finale del Festival sulla nave Costa Smeralda, dopo aver già presentato un suo pezzo nella prima serata, per la precisione “Hoe” (clicca qui per vedere l’esibizione). Mario Molinari, noto con lo pseudonimo Tedua, è nato il 21 febbraio 1994 a Genova, ma ha trascorso gran parte della sua vita tra Milano e la Liguria. La sua carriera musicale ha avuto inizio a Cogoleto, dove è entrato a far parte del collettivo Wild Bandana e ha scelto il nome d’arte Incubo.

Tuttavia, è stato il progetto discografico intitolato “Divina Commedia” a portare Tedua al successo, distinguendosi come uno degli album più venduti e ascoltati del 2023. Pubblicato a maggio, questo album rappresenta un intricato percorso musicale, ricco di riferimenti letterari e all’universo di Dante Alighieri, che si intrecciano con esperienze personali e citazioni tratte dal suo passato e dal suo repertorio artistico. Nell’album, Tedua include brani come “Hoe”, “Malamente“, “Red light” e “Paradiso artificiale“, che si sono imposti come le sue principali hit da portare anche sul palco della “Costa Smeralda”.

TEDUA A SANREMO 2024: I “PENSIERI IMPURI” DI EMMA

Tedua è stato anche protagonista in questa settimana sanremese di un divertente siparietto con Emma Marrone: la cantante salentina infatti in un’intervista a Fanpage ha affermato di essersi sentita particolarmente colpita dall’incontro con l’artista di Cogoleto, avendo fatto anche su di lui “pensieri impuri”: “Tedua perché l’ho incontrato ieri sera, ho fatto pensieri impuri. Nel senso che ho pensato “Mamma mia che bono, chissà quanti anni avrà” e quindi ho controllato su Wikipedia e, insomma come siamo messi? È piccolo. O forse sono io che sono troppo grande…”

D’altronde Tedua ha fama di rubacuori anche tra le fans ma va anche sottolineato come nella prima serata sulla “Costa Smeralda” la sua Hoe non è stata esente da polemiche, venendo anche accusato di “machismo“. Versi come “Non do il mio cuore a una hoe” o “No sentimenti nel club, no, la guardo e sono già dentro” hanno fatto discutere sui giornali soprattutto in serate in cui il Festival di Sanremo ha cercato di sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne e del rispetto verso il genere femminile, attirando critiche anche da parte di Elena Cecchettin.













