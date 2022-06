Tedua/ Chi è il trapper con un passato non semplice

Il vero nome di Tedua è Mario Molinari, un giovane trapper italiano che ha realizzato dei brani innovativi e particolari. Lo vedremo protagonista a Love Mi evento organizzato da Fedez e J-Ax. Il suo passato non è stato per nulla semplice, ma è riuscito comunque a realizzare in pieno il suo sogno, cioè quello di vivere insieme alla sua unica passione, la musica. Mario è nato il 21 febbraio del 1994 a Genova, con il segno dei pesci. La sua infanzia non è stata affatto facile, infatti quando era piccolo è finito in una casa famiglia a causa delle difficoltà che stavano affrontando i genitori. Dopo qualche tempo viene affidato a un’altra famiglia. In un’intervista recente ha dichiarato che si ricorda che una sera aveva rotto tutto, in quanto desiderava stare con la sua vera mamma. Ha aggiunto anche altre parole sulla madre, ovvero che è molto coraggiosa e che ha lavorato tanto nella sua vita. Successivamente è stato affidato a sua nonna materna, che abitava a Milano e dopo aver passato qualche anno in questa città, Mario è tornato in Liguria, ovvero a Cogoleto, dove ha frequentato le superiori. Successivamente ha diviso la casa con RKomi e la loro amicizia è proseguita con tanti progetti e idee. Nel suo ultimo album ha collaborato per un pezzo con Luca Ward e Tony Effe, il quale ha prestato anche la sua voce per un piccolo film di presentazione. Attualmente lui è uno dei rapper più apprezzati in Italia, insieme anche ad altri, con i quali ha anche collaborato sia recentemente che non.

Tedua, dalle difficoltà e ai successi

Il ventiseienne Tedua non ha tatuaggi visibili sul corpo, è fidanzato con una giovane e bella ragazza chiamata Cecilia, la quale sogna di diventare una famosa attrice. I due sembra che si siano fidanzati da qualche anno e la loro relazione sembra essere seria. Non si sanno molte cose su di loro, ma si sa che la ragazza ha circa vent’anni e che ha frequentato la scuola di Milano di teatro e cinema, proprio per cercare di realizzare il suo grande sogno. Tedua quando era un ragazzo passava tanti giorni ad ascoltare canzoni di cantanti famosi, come: i Gemelli Diversi, 50 Cent, ed Eminem. Prima di chiamarsi in questo modo, lui si faceva chiamare con lo pseudonimo Incubo. Il suo genere musicale viene definito comunemente drill, cioè una variante della musica trap. I suoi compagni di scuola avevano un atteggiamento poco gentile, infatti alcuni lo prendevano addirittura in giro per la sua particolare situazione in famiglia. In questo periodo ha iniziato ad approcciarsi al mondo del rap e proprio qui ha conosciuto altri rapper come Izi e altre persone e nsieme hanno deciso di fondare un collettivo musicale

Tedua, un trapper innovativo

Da molte persone Tedua è considerato un trapper innovativo e originale. Nel campo musicale si distingue per il suo particolare stile e in molti non lo hanno compreso, tanto da averlo accusato di andare fuori tempo. In realtà bisogna sapere che non è proprio così, infatti il suo stile è caratterizzato da diversi accenti ritmici e tempi irregolari, che hanno lo scopo di realizzare un effetto fluido e movimentato ai suoi testi. Nel 2015 c’è stato il suo esordio nel campo musicale ed è stato un anno in cui ha pubblicato il suo primo mixtape formato da venti brani. Il disco ha ottenuto molto successo, ma il brano che gli ha permesso di raggiungere una grossa visibilità in tutta Italia è stato quello in collaborazione con un trapper famoso italiano, cioè Sfera. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo album, l’anno successivo Wasabi 2.0. e ha ottenuto molto successo. Nella sua carriera ha collaborato tante volte con Van tè ed Izi, suoi amici d’infanzia, L’album più apprezzato è stato sicuramente Mowgli, che ha raggiunto numerose visualizzazioni sui social e le piattaforme musicali.

