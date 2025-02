Il noto Tedua ha una fidanzata, Alessia Lanza. Si tratta di una ragazza molto giovane, nata a Torino nel 2002, quindi 25 anni da compiere il prossimo 12 giugno. Come molte altre compagne/fidanzate di trapper e rapper, nella vita fa l’influencer, ed è decisamente popolare soprattutto su TikTok ma anche su Instagram, dove sfiora i due milioni di follower.

Forse anche per stare vicino a Tedua si è trasferita a Milano, il centro del mondo in Italia per quanto riguarda spettacolo, tv e web, e sono tanti i progetti portati avanti negli ultimi anni. I primi massi sui social li ha mossi nel 2016, nove anni fa, quando aveva appena 16 anni: da lì è stato un crescendo che l’ha portata ad avere uno straordinario successo su TikTok, dove è una delle più seguite dal pubblico nostrano. Ma quali sono i contenuti che pubblica? Si spazia dai video simpatici ai balletti, passando dalle classiche challenge e arrivando fino ai duetti.

ALESSIA LANZA, FIDANZATA DI TEDUA: CHI E’? I SUOI PRECEDENTI FLIRT

Grazie alla sua popolarità ha potuto prendere parte al videoclip del tormentone estivo 2022 “La dolce vita”, con Fedez, Mara Sattei e Tananai, ed è stata vista anche a Venezia, sfilare sul famoso tappeto rosso, per il Festival 2023. Ma come è nata la relazione con Tedua? Nessuno sa dirlo fatto sta che l’amore fra i due è confermato e più volte sono stati avvistati assieme, come ad esempio allo stadio San Siro, tenendo conto che fra le varie cose che li legano, vi è anche la passione per l’Inter.

Prima di Tedua, Alessia Lanza (che si è diplomata nel 2018), ha vissuto una relazione di tre anni con un ragazzo albanese, tale Kris. E’ stata associata anche ad altri flirt nel corso degli ultimi anni, fra cui Don Pero, un altro cantante, anche se la loro storia non è mai stata confermata. Diversa invece la vita con Tedua: chissà che programmi futuri hanno…

