Tedua ferma il concerto: “C’è un ufo!”/ Video, gaffe: si trattava di un drone…

Tedua ha fermato il proprio concerto, convinto di avere visto un ufo passare sulla propria testa mentre stava cantando. Questo è quanto è accaduto nel corso di un live di Mario Molinari, rapper genovese classe 1994 originario di Cogoleto. Il video è diventato virale in pochi attimi, considerata l’eccezionalità dell’evento: anche lo smartphone di chi ha ripreso il tutto ha spostato per un attimo l’inquadratura verso il cielo tinto di blu notte, immortalando per qualche istante un oggetto che volava sopra il palco e che lampeggiava con lucine rosse.

Chiaramente, si trattava di un drone, che peraltro ai concerti sono stati sdoganati ormai da un pezzo, come si è potuto già apprezzare in numerose dirette televisive di kermesse musicali, quali Battiti Live e Tim Summer Hits, ma in quel frangente tale opzione non è venuta in mente a Tedua, che si è letteralmente ammutolito per alcuni istanti mentre chiedeva al suo pubblico di fare “un po’ di casino”, profondamente convinto di avere visto un ufo volare a pochi metri di distanza da lui.

TEDUA: “COSA C*ZZO È, UN UFO?” (VIDEO)

Con lo sguardo rivolto verso la volta celeste e soprattutto verso il presunto ufo, Tedua ha commentato al microfono: “Ma hai visto che c*zzo di manovra ha fatto? Ma cosa c*zzo è? Un ufo?”. Salvo poi riprendersi: “Un drone? P*rca p*ttana, ho detto: ‘C*zzo, è un ufo!”. Il siparietto ha chiaramente suscitato ilarità e risate fra il pubblico che stava assistendo al concerto, che è poi proseguito senza alcun intoppo particolare.

Resta, chiaramente, l’eccezionalità di quanto avvenuto: un drone per le riprese dall’alto è stato scambiato da Tedua per un ufo, una navicella spaziale dalle movenze insolite e che avrebbero, a suo dire, ben poco da spartire con la sfera dello scibile umano. Prima di riprendere a cantare, Tedua ha scherzosamente detto al microfono: “Ryan Ted non siamo soli”.

Visualizza questo post su Instagram A post shared by 《 Il Rap Che Non Conoscevi 》 (@il_rap_che_non_conoscevi)













