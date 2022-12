Telecamera controllerà automobilisti disattenti/ “Segnala se distratti da smartphone”

Incidenti stradali sempre più spesso provocati da guidatori distratti dal cellulare. Anche solo sbirciare una notifica o aprire un messaggio può costare molto caro e può provocare la morte degli altri utenti della strada come pedoni e ciclisti, ma anche dello stesso automobilista. Uno studio a cura di Allianz, citato dal quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, ha mostrato la correlazione tra la frequenza nell’uso dello smartphone e gli incidenti commessi dagli utenti. Ecco perché l’Unione Europea ha un piano, interamente basato sulla tecnologia, per portare a zero le vittime di incidenti stradali entro il 2050.

Come riferisce il quotidiano tedesco, si tratterà di un sistema di assistenza che potrebbe diventare obbligatorio già nei prossimi anni. Questo sistema sarà in grado di mantenere l’autovettura all’interno della corsia in cui viaggia, senza sconfinare in quelle adiacenti o nell’altro senso di marcia, ma anche di frenare in tempo per evitare eventuali pericoli o incidenti. Tale sistema di assistenza dovrebbe basarsi su alcuni sensori capaci di ricostruire un’immagine dell’abitacolo e anche di tenere sotto controllo il comportamento dell’automobilista.

Smartphone alla guida e incidenti stradali, il progetto dell’Unione Europea

Il sistema di assistenza basato su sensori, che l’Unione Europea progetta di rendere obbligatorio per azzerare il numero delle vittime da incidente stradale, dovrebbe comprendere anche l’installazione di una telecamera aggiuntiva sempre rivolta verso l’automobilista. Questo dispositivo avrà il compito di controllare e capire se il conducente è troppo stanco per mettersi alla guida o se si sta distraendo, e potrà richiamarlo all’ordine. Come illustra il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, saranno le case automobilistiche a stabilire dove sarà posizionata questa telecamera. Per il momento si ipotizza che possa essere collocata nel cruscotto, sul montante oppure sullo specchietto retrovisore.

Il sistema di assistenza e in particolare le telecamere e i sensori che lo comporranno saranno in grado di valutare se il guidatore ha gli occhi chiusi o aperti, se sta guardando in direzione della strada oppure da un’altra parte (per esempio verso lo schermo dello smarthpone) in base alla posizione del volto e degli occhi. Per il momento, i tecnici impegnato nello sviluppo di questo sistema stanno affrontando due questioni tecniche: la valutazione dell’attenzione del conducente quando indossa gli occhiali da sole e l’improvviso passaggio dalla luce al buio e viceversa, per esempio all’ingresso o all’uscita di una galleria.











