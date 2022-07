Telecamera da esterno/ Altissima qualità e tante funzionalità a meno di 35 euro

Oggigiorno una telecamera da esterno non fa mai male per poter aumentare la sicurezza. Abbiamo trovato il dispositivo di sicurezza che può fare al caso tuo, si chiama Imou e il rapporto qualità – costo è incredibilmente conveniente.

Nonostante la possibilità di ottenere un risarcimento per furto (valido per i pensionati), è bene proteggersi da eventuali e spiacevoli eventi, come ad esempio, aver i ladri in casa.

Telecamera da esterno: ecco le caratteristiche di Imou

La telecamera da esterno Imou, al momento in cui scriviamo è prezzata (listino fortemente scontato) a 33 euro. Questo dispositivo elettronico è capace di resistere a qualsiasi evento atmosferico.

Basterà scegliere il punto in cui installarla e attivarla fin da subito. Per poter monitorare la cam quando non si è in casa, è sufficiente installare l’applicazione adatta e tenere in osservazione la casa anche se si è a chilometri di distanza.

Ecco le caratteristiche tecniche di questa telecamera da esterno:

Lente da 1080 p : perfetta per poter riprendere qualsiasi dettaglio;

: perfetta per poter riprendere qualsiasi dettaglio; Visione notturna : è capace di riprendere e registrare qualsiasi angolo, anche nel buio della notte.

: è capace di riprendere e registrare qualsiasi angolo, anche nel buio della notte. Audio bidirezionale : è possibile sia ascoltare che comunicare grazie al microfono integrato nel dispositivo elettronico Imou.

: è possibile sia ascoltare che comunicare grazie al microfono integrato nel dispositivo elettronico Imou. Rilevatore di movimento: con una sola notifica, la telecamera segnalerà movimenti sospetti o semplicemente se qualcuno dovesse avvicinarsi alla proprietà privata.

Non meno importante, la possibilità di poter introdurre una scheda SD oppure utilizzare il cloud per poter conservare virtualmente ciò di cui si necessita.

Tutte queste funzionalità (anche innovative), per 33 euro non è affatto male, anzi, oseremmo dire un’offerta difficilmente facile da trovare nuovamente.

Per chi volesse, la casa produttrice ha fatto uscire una serie di modelli differenti, ognuno con caratteristiche più avanzate dell’altro e con una risoluzione di immagine nettamente superiore rispetto alle ulteriori versioni.











