Telecinco scopre formazione Italia vs Spagna/ Spiati appunti Mancini: c’è Emerson

Domani sera, martedì 6 luglio 2021, l’Italia di Roberto Mancini sfiderà la Spagna di Luis Enrique nella semifinale degli Europei 2020 e la televisione spagnola Telecinco ha scoperto in anteprima la formazione pensata dal ct azzurro, spiando gli appunti che il tecnico ha portato in campo in occasione dell’allenamento di rifinitura tenutosi in quel di Wembley. Sostanzialmente, pare che l’ex allenatore del Manchester City sia orientato a confermare in blocco la formazione che ha eliminato dalla competizione il Belgio di Romelu Lukaku, eccezion fatta per la corsia di sinistra, dove, in luogo dell’infortunato Leonardo Spinazzola (rottura del tendine d’Achille e kermesse finita per lui), agirà Emerson Palmieri, laterale del Chelsea con alcuni trascorsi importanti anche nel campionato di Serie A.

Anche Florenzi potrebbe essere finalmente a disposizione dopo il guaio muscolare patito all’alba di questo torneo, ma la titolarità sarà affidata al terzino del club londinese, con Di Lorenzo sull’altra corsi e la coppia di centrali composta dagli insostituibili Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, anche se quest’ultimo pare essere in ballottaggio con Acerbi. A meno di eventuali problemi fisici, il capitano sarà in campo dall’inizio.

TELECINCO SCOPRE FORMAZIONE ITALIA IN ANTEPRIMA: DOMANI SEMIFINALE CON LA SPAGNA

Per quanto concerne gli altri 7 undicesimi dello starting eleven azzurro, secondo le anticipazioni di Telecinco, che ha scoperto la formazione dell’Italia “spiando” gli appunti di Roberto Mancini, tra i pali ovviamente agirà Donnarumma, mentre nella tonnara di mezzo troveranno spazio Jorginho, Barella e Verratti. In attacco si registra un testa a testa tra Chiesa e Berardi, mentre Immobile e Insigne sono certi di giocare dal primo minuto.

Ricordiamo che la sfida agli Europei tra Italia e Spagna non è affatto un inedito, dal momento che rappresenta una costante nel percorso della nostra Nazionale nelle edizioni di questa manifestazione calcistica: nel 2016 furono i nostri calciatori a gioire, superando le Furie Rosse con un perentorio 2-0, mentre nel 2012, in finale, gli iberici schiantarono Gianluigi Buffon e compagni con un 4-0 che non ammise repliche e consegnò il titolo agli spagnoli.

