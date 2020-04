Telefonata del Papa al sindaco di Siracusa/ “Mi ha detto, Non è uno scherzo sono io”

Pubblicità

Francesco Italia, sindaco di Siracusa è stato intervistato quest’oggi dal programma La Vita in Diretta, Rai Uno. Il primo cittadino della splendida cittadina siciliana ha svelato di essere stato contattato telefonicamente da Papa Francesco. “Ho ricevuto una telefonata alle 17 e qualcosa da un numero sconosciuto – le sue parole – ho risposto e dall’altra voce ho sentito ‘Lei è il sindaco di Siracusa? Non è uno scherzo sono Papa Francesco’, me l’ha detto con quella sua straordinaria umanità e il pudore che io avessi avuto difficoltà a credergli”. Ma come mai Bergoglio ha chiamato il sindaco siracusano? “Mi ha detto che ha ricevuto una lettera, una missiva da parte di un mio concittadino, che si era sentito in dovere di chiedere al Papa di pregare per me e per la nostra comunità, così come per i sindaci di tutta italia, i medici, i dottori ecc ecc. e’ stato un momento di incredible umanità”.

TELEFONATA DEL PAPA AL SINDACO SIRACUSA: “MI HA DETTO DI PREGARE PER LUI”

Francesco Italia ha poi parlato della situazione coronavirus nella sua cittadina, dove, fortunatamente, il covid-19 non si è insinuato in maniera capillare come in altre regioni d’Italia, a cominciare da quelle del nord: “La situazione è sotto controllo – ha spiegato a riguardo – ci sono 250/300 contagi, nulla a che fare con le regioni del nord, ma ciò non toglie che l’attenzione resterà alta, e continueranno le misure di contemineto”. Italia ha quindi concluso il suo intervento in collegamento con La Vita in Diretta, tornando a parlare della telefonata del Santo Padre, e svelando cosa gli ha riferito il Pontefice: “Il Papa, a conclusione della conversazione, mi ha detto ‘Io prego per lei ma lei preghi per me’ e quindi ne approfitto di dire agli italiani di pregare per il nostro papa.



