Come è andata la telefonata tra Putin e Netanyahu in vista del voto ONU sul piano per Gaza: le posizioni di Israele e il "fastidio" dell'Arabia Saudita

LA SPONDA RUSSA NEL FUTURO DEL MEDIO ORIENTE: COME È ANDATA LA TELEFONATA TRA PUTIN E NETANYAHU

Alla vigilia del voto di lunedì all’ONU sul piano di pace messo in campo da Donald Trump per il futuro della Striscia di Gaza, un’importante telefonata è intercorsa sull’asse Israele-Russia con i due responsabili politici di massimo grado che puntano ad allargare le “sponde” di una pacificazione a lungo termine nell’intera area del Medio Oriente. Seppur in piena alleanza ancora con l’Iran, Putin concorda con Netanyahu sulla necessità di una tregua tanto a Gaza quanto nel resto dell’area mediorientale, ancora in questi giorni segnata da scontri e conflitti in Cisgiordania, Yemen e Libano.

CISGIORDANIA/ Guerriglia diffusa e violenze dei coloni, la West Bank è già di Israele

L’accordo sul cessate il fuoco a Gaza e lo scambio di detenuti e prigionieri vengono apprezzati da Mosca, con Israele che chiede una “sponda” alla Russia di Putin per poter far fronte ai difficili scenari sul programma nucleare dell’Iran, oltre che la stabilizzazione della “nuova” Siria di Al Sharaa. Netanyahu con il Cremlino concorda la necessità di una pace immediata, con Tel Aviv che prova così a “smorzare” la bozza di risoluzione presentata dall’ambasciatore russo all’ONU contro il piano USA.

SCENARIO PIL/ La finta crescita da cui l'Europa non riesce a liberarsi

L’idea è convincere Putin che il “comitato per la pace” con mandato fino al dicembre 2027 sia l’operazione giusta da fare per mantenere la stabilizzazione nell’area, in attesa che vi sia un reale invio di forze internazionali coordinate dalle Nazioni Unite per la verificare di tale stabilizzazione. La seconda parte del Piano Trump a Gaza resta infatti ancora a rischio per le distanti posizioni di Hamas e Israele circa il disarmo della sigla terroristica palestinese: la ripresa della guerra viene bocciata da ogni autorità internazionale, Russia compresa che invoca nella telefonata con Netanyahu la possibilità di trovare comunque un accordo per porre fine alle ostilità.

Trump contrattacca sul caso Epstein/ "Mail? Non so nulla, ho dato ordine perché si indaghi su Clinton"

“LA STRISCIA SARÀ SMILITARIZZATA”: L’ANNUNCIO DI ISRAELE SULLA PALESTINA CHE COMPLICA IL DIALOGO CON L’ARABIA

Al di là dei missili che purtroppo continuano ad essere scagliati contro Israele e dallo Stato Ebraico verso le postazioni nemiche in Medio Oriente, sono le dichiarazioni del Governo Netanyahu a complicare il dialogo con le forze arabe che non sono alleate con l’Iran: dopo la telefonata con Putin infatti, il Premier israeliano ha fatto sapere con chiarezza che il piano di pace non dovrà portare alla creazione di uno Stato di Palestina ad ovest del Giordano.

Non solo, lanciando un messaggio ad Hamas, il Premier israeliano ha sottolineato come rimarrà la smilitarizzazione della Striscia come condizione imprescindibile nel futuro di Gaza, così come la stessa sigla filo-Iran sarà «disarmata, o nel modo più facile o in quello più difficile», ovvero con la ripresa dei combattimenti contro la stessa haams qualora non rispettasse l’accordo in 20 punti presentato dagli Stati Uniti.

L’Arabia Saudita tramite il portavoce del Governo ai media israeliani fanno sapere come non verranno normalizzati i rapporti con Israele fino a che non verrà proposta a livello diplomatico la creazione di uno Stato palestinese: non solo, finché al Governo ci saranno esponenti della destra ebraica come Ben Gvir e Smotrich, «non ci sarà nessuna normalizzazione, alla luce di quanto accade a Gaza e in Cisgiordania». Lo scenario insomma è tutt’altro che incline ad una rapida risoluzione e molto passerà dai posizionamenti che si avranno domani col voto ONU, specie per capire il ruolo della Russia e il grado che potrà avere la “moral suasion” americana con i Paesi Arabi e con lo stesso Netanayhu.