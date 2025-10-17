Putin e Trump concordano un nuovo vertice a Budapest per fermare la guerra in Ucraina. L'UE invece investe altri soldi nel riarmo

Si riapre uno spiraglio per la fine della guerra in Ucraina. Putin, a cui spetta l’iniziativa della telefonata di ieri, durata oltre due ore, ha detto a Trump che dare i Tomahawk a Kiev sarebbe un danno per il processo di pace; il presidente americano ha parlato di “telefonata produttiva”, come altre volte in passato. I due si incontreranno a Budapest, forse tra un paio di settimane.

LETTURE/ Dagli orrori dello stalinismo al disgelo, il popolo russo di Irina Scherbakova

Nel frattempo la Commissione europea approva l’ennesimo documento sul piano di riarmo, Preserving Peace. Defence Readiness Roadmap 2030, contenente obiettivi e tabella di marcia della “prontezza” difensiva: il muro di droni, la guardia del confine orientale, lo scudo aereo europeo e lo scudo spaziale europeo.

Ne parliamo con Agustín Menendez, docente di diritto pubblico comparato e filosofia politica nell’Università Complutense di Madrid.

SPY FINANZA/ Le manovre sospette che preparano il nuovo Qe

Professore, come accoglie l’esito della telefonata?

La fonte più interessante per capire qualcosa in queste circostanze è il Cremlino. Secondo i russi, il risultato più tangibile è che questa è l’ottava conversazione telefonica fra i due presidenti, e che ci sarà un incontro faccia a faccia a Budapest.

Nella nemica Europa, ma dall’amico Orbán.

È un “retour” in grande stile della Russia alla società internazionale. Ma credo sia chiaro che i russi, malgrado gradiscano questo esito, sono orientati a trarre tutto il possibile vantaggio della sconfitta ucraina. Infatti è stato Trump, non Putin, a menzionare le “grandi” opportunità economiche che si aprirebbero nel commercio russo-americano in caso di pace in Ucraina.

GAZA/ Da Hamas alla destra israeliana, 10 lezioni della guerra e il compito che spetta agli Usa

Nonostante lo schema Trump-Hegseth (l’UE aiuti l’Ucraina comprando armi americane) i dati del Kiel Institute ci dicono che l’Ue non potrà mai sostituire il sostegno americano. Cosa pensa in proposito?

Ci sono quando meno tre dimensioni del problema. La prima riguarda le cifre in “astratto”. Lei cita le statistiche del Kiel Institute. Gli “aiuti” – con le virgolette – USA si son fermati all’inizio della presidenza Trump; invece, per sei mesi gli europei hanno aumentato il loro “aiuto”; ma da luglio c’è un calo nettissimo, pari più o meno al 50%, secondo i Paesi.

La seconda dimensione?

Ha a che fare con la capacità effettiva della UE di dare sostegno all’Ucraina. Oltre ai ritardi temporanei del nuovo sistema di “joint procurement” sotto l’ombrello NATO (il cosiddetto PURL), introdotto all’inizio dell’estate, siamo arrivati ai limiti politici e ai limiti industriali del sostegno.

“Arrivati ai limiti” è una tesi ancora impopolare.

Militarmente, e quindi politicamente, è chiaro che la guerra è persa. Bisognerebbe parlare di come proteggere quello che rimarrà di Ucraina dopo la fine del conflitto. Il che non vuol dire che la Russia abbia vinto, attenzione. La retorica contraria – si pensi all’articolo di Merz al FT A new financial impetus for peace in Ukraine, è propaganda di bassa qualità, risulta difficile definirla diversamente. Allo stesso tempo, l’Europa non è ancora vicina alla capacità di fornire in maniera continuata ed autonoma, ossia costruendole in proprio, le armi necessarie per tenere l’Ucraina in guerra. Questo porta alla terza dimensione della questione.

Che cosa ci dice questo terzo fattore?

Nelle circostanze industriali e geo-strategiche attuali, gli USA possono accettare la guerra solo se combattuta “fino all’ultimo ucraino” e fino all’ultimo euro. Specialmente se il complesso militare-tecnologico-burocratico americano vede gli Stati europei acquistare quantità massicce delle armi prodotte dall’industria americana – in USA o in Europa, questo è meno decisivo –. Espedienti come quello difeso dalla Germania, ossia l’esproprio più o meno esplicito dei fondi della banca centrale russa bloccati dall’inizio della guerra, sono il tentativo di sostituire “fino all’ultimo euro” con “fino all’ultimo rublo”, ma al di là della palese illegalità di questa potenziale decisione, non alterano la sostanza del problema. Guadagnare tempo non risolve i problemi.

Nuovi Paesi – Olanda, Danimarca, Norvegia, Svezia, Canada e Germania – hanno aderito al PURL, l’Italia no, la Spagna va per la sua strada (attirandosi l’antipatia USA). Questo approccio “differenziato”, e apparentemente più scettico, è una buona notizia o è solo questione di tattica politica e di casse pubbliche?

Il fatto che si proceda in ordine sparso è fisiologico. Non c’è sul tavolo nessuna vera proposta di andare verso un esercito europeo. Neanche di andare oltre la NATO, malgrado tutta la retorica sulla “autonomia strategica”, con qualche sussulto di “sovranità strategica”. E malgrado le proclamazioni retoriche, è un segreto di Pulcinella che il 3,5% + 1,5% del PIL fissato come obiettivo NATO è un castello in aria.

Eppure, il molto marziale presidente francese Macron ha grandi piani per arrivare a quell’obiettivo.

Ma oggi i 47,2 miliardi che la Francia spende in difesa rappresentano poco più del 2% del PIL. Con un deficit vicino al 6% del PIL e una situazione sociale esplosiva, il 3,5+1,5 è semplicemente irraggiungibile.

Però c’è una differenza con la Spagna.

Sì. La differenza è che Macron fa finta di di perseguire l’obiettivo perché crede sia nel suo interesse, mentre per il governo spagnolo è politica, perché non può giuridicamente fare altrimenti. Si ricordi che il Congreso español non ha approvato una legge di bilancio dal 2023.

Il sostegno dell’UE all’Ucraina ha ovvi risvolti istituzionali. In che modo si sta usando l’emergenza per bypassare i trattati europei?

È ben noto che diversamente dalla maggioranza degli Stati membri, l’Ungheria non segue la politica della Commissione sulla guerra in Ucraina e sull’eventuale adesione di Kiev all’Unione. I “veti” ungheresi sono notizie fresche; in alcuni casi sono stati mantenuti, in altri no. Cominciamo da quest’ultimo caso.

Prego.

Tante volte la rinuncia al veto appare un vero e proprio pork barrel deal, in italiano una “porcata”. È ciò che è successo nel dicembre 2023. Miracolosamente gli ungheresi rinunciarono al veto sui fondi per Kiev, in quel momento la Commissione dichiarò, nella sorpresa generale, che gli enormi problemi dell’Ungheria con lo “stato di diritto” erano in via di superamento; e una parte sostanziale dei “funds” destinati all’Ungheria, bloccati fino a quel momento, vennero liberati.

Una cosa del genere può essere liquidata così?

No, infatti il caso è finito davanti alla Corte di Giustizia dell’UE. In ogni caso, non soltanto non sembra molto coerente fare la voce grossa sulla rule of law prima o dopo aver fatto porcate sulla rule of law; ma farlo in questo modo è una chiara violazione del diritto primario e secondario dell’Unione.

E se andiamo alle occasioni nelle quali l’Ungheria mantiene il veto?

Ci sono delle proposte per “superare” il veto con una sospensione della prerogativa di voto in nome della “mancata solidarietà” ungherese. Possiamo discutere a lungo sulla convenienza o meno di andare oltre l’unanimità quando stanno in gioco decisioni fondamentali, ma fino a quando quella è la regola, queste proposte mi sembrano non solo strampalate, ma una chiara violazione dei trattati europei. Come succede ogni giorno più spesso, nel nome dei “valori” e/o “princìpi” proclamati nei medesimi trattati.

Dove ci portano le scorciatoie della Commissione?

Manca un’analisi lucida e laicamente empirica dell’economia politica del riarmo. E dobbiamo continuare a chiamarlo così, perché di questo si tratta, nonostante la Commissione adesso parli, in modo orwelliano, di “fare in modo di preservare la pace” (Preserving Peace. Defence Readiness Roadmap 2030, ndr).

Da dove cominciare?

Credo che dobbiamo porci la vecchia questione: Chi ottiene cosa, quando e come (Who gets what, when and how). Cominciando da questa strana operazione di dichiarare oggi la Russia nostro nemico “esistenziale”, ma dicendo che saremo pronti alla guerra solo nel 2030.

È sicuro che dica così?

Nel linguaggio della Commissione, “capaci di esercitare la deterrenza verso i russi”, ma il senso è quello. È veramente saggio procedere in questo modo? Possiamo concludere che chi dice queste cose ci crede davvero?

Idea: utilizzare il riarmo per far progredire la mutualizzazione del debito, i sospirati eurobond?

In questo contesto, i simpatici eurobonds possono risultare antipatici. Eurobonds per fare cosa? Ricordiamoci che la mutualizzazione dei “rischi” è cominciata nel 2010, con il bailout (salvataggio, ndr) della Grecia. Ma dietro la Grecia c’erano, come si ricorderà, le banche tedesche e francesi. Merkel e Sarkozy evitarono un secondo bailout, con conseguenze politiche devastanti. Devastanti per le loro carriere politiche, per i greci e per tutta la periferia dell’Eurozona. Quindi, lasciamo stare la retorica e chiediamoci chi farà soldi con il riarmo, e se veramente dobbiamo pagarlo tramite eurobonds.

Riarmo europeo vuol dire, in un modo o nell’altro, interoperabilità tra le Difese degli Stati membri. Questa interoperabilità è la moneta di cambio della nuova “sovranità europea” richiesta dall’emergenza?

L’interoperabilità sembra una questione di senso comune, come razionalizzare la spesa pensando in chiave collettiva. Ma in queste circostanze, è soltanto il surrogato di una vera sovranità europea. Che richiederebbe di sciogliere il nodo fondamentale: siamo disposti a entrare in un’Unione militare e politica nella quale gli Stati non soltanto rinunciano al comando dei loro eserciti – cosa che già facevano di fatto, dando il comando agli americani –, ma lo fanno in favore di un altro Paese europeo? Lei li vede i generali francesi felici di obbedire agli ordini di un comando tedesco?

La sua prima impressione del Preserving Peace. Defence Readiness Roadmap 2030?

Come succede molto frequentemente in questi ultimi mesi, devo dire che la lettura è specialmente faticosa. L’impressione è che nella stesura di questi documenti sintetici della Commissione si usi massicciamente la cosiddetta intelligenza artificiale. Non so se questo sia una bella notizia. Forse però il grigiore è “naturale”.

Un esempio?

Fa un po’ impressione che si parli di imparare il “modo ucraino” di innovare nella tecnologia militare, particolarmente nella fabbricazione e nell’uso dei droni. È una frase molto poco felice. Droni che, è importante tenerlo in conto, sono di uso chiaramente “duale”. A pagina 6 del documento si ricorda l’utilità dei droni nella “border protection”, anche contro la “weaponization of migration”… Forse lo “State-making” ha più a vedere, alla fin fine, con Frontex che con il fantomatico esercito europeo.

(Federico Ferraù)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI