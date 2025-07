Dalla telefonata Trump-Putin (la n. 6) emerge solo che il Cremlino non arretra. Nella notte Trump conferma che le forniture continuano

Un’ora nella quale hanno parlato di Ucraina, ma anche, e forse soprattutto, di Medio Oriente e Iran, oltre che di progetti economici tra Russia e Stati Uniti. La sesta telefonata fra Trump e Putin dimostra che ormai questi appuntamenti fra il presidente americano e quello russo sono frutto di un confronto costante e non colloqui estemporanei sulla base del momento.

Da questa chiamata, osserva Vincenzo Giallongo, generale dei Carabinieri con all’attivo missioni in Iraq, Albania, Kuwait e Kosovo, emerge con chiarezza che Trump ha abbandonato l’Ucraina e che forse è più interessato agli affari che potrà intavolare con i russi. Secondo l’agenzia russa TASS i due capi di Stato hanno discusso anche di film che propongono i valori tradizionali, ma non della decisione americana di sospendere l’invio dei Patriot a Kiev.

Generale, cosa ci racconta la nuova telefonata Trump-Putin?

È lo stesso Trump a dichiarare di non essere soddisfatto perché non c’è stato alcun progresso. Proprio per questo il presidente USA starebbe cambiando nuovamente la posizione americana, decidendo che la fornitura di armi a Kiev continua, secondo quanto lui stesso ha dichiarato nella tarda serata di ieri. In ogni caso, sono seriamente preoccupato della sudditanza di Trump nei confronti di Putin. Il capo del Cremlino come animale politico è decisamente più capace del suo pari grado statunitense. Nel primo mandato gli è andata bene perché non c’erano guerre, adesso si trova in situazioni che sta gestendo male. Sulle trattative in relazione all’Ucraina Putin ha detto ancora di essere disposto a trattare, ma vuole raggiungere tutti gli obiettivi che si era prefissato.

I contenuti della telefonata relativi all’Ucraina non aggiungono niente a quello che già si sa. Non si coglie uno sforzo per sbloccare la situazione. È così?

Non c’è nessuno spiraglio, nessuna apertura, nulla di nulla. Anzi, direi che c’è comunque una chiusura, perché nel momento in cui Putin dice che vuole raggiungere tutti gli obiettivi che la Russia si è posta, non mostra disponibilità a trovare soluzioni diverse da quelle che rientrano nei suoi piani.

Le dichiarazioni di Trump dopo la telefonata sono indicative.

L’unica possibilità che l’Ucraina ha di difendersi è che gli USA la riforniscano, anche a pagamento. Zelensky si è detto disponibile a farlo. Basterebbe per portare avanti il conflitto e sperare che si possa arrivare a una pace concordata. Ora l’Ucraina è aggrappata a quella promessa di continuità nelle forniture; diversamente, sarebbe abbandonata a sé stessa.

Nella telefonata si sarebbe parlato anche di Iran e progetti economici tra Russia e Stati Uniti: un’ulteriore dimostrazione che l’Ucraina non è più fra le priorità di Trump?

Credo che Trump si sia messo in testa di fare business con Putin. Non si spiegherebbe il completo abbandono dell’Ucraina e nemmeno la strategia adottata con l’Iran. Ha costretto gli israeliani a un armistizio: pare che non sia neanche vero che ci sia stato questo grande danneggiamento dei siti nucleari e gli iraniani sarebbero riusciti a spostare in tempo utile l’uranio arricchito. Penso che anche in Israele qualcuno stia storcendo il naso: Trump ha voluto evitare una batosta all’Iran per non bruciarsi tutti i contatti con Putin, con il quale, appunto, vuole concludere affari.

