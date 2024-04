“Telefoni in carcere? Difficile controllarne l’ingresso”/ L’ex DAP Renoldi: “Il carcere deve aprirsi”

Carlo Renoldi, ex capo del Dipartimento penitenziario, sulle pagine de La Stampa parla del sistema carcere che dal procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri è stato definito “un fallimento”: “Il fallimento è legato alla difficoltà a realizzare la sua missione costituzionale: quella di restituire alla società, quando la pena finisce, persone che possano esservi riaccolte per iniziare una vita diversa”. In carcere, nonostante i controlli, entrano droga e cellulari. Secondo Renoldi “esistono molti molti per fare entrare in carcere un telefono e non ci sono soluzioni miracolose per evitarlo, come quella di schermare gli istituti, essendo ancora da verificare le ricadute sulla salute di operatori e detenuti”.

L’ex capo del Dipartimento penitenziario pensa che sia totalmente da riformulare il sistema, impedendo comunicazioni incontrollate con l’esterno solo per alcuni detenuti. Per gli altri bisognerebbe invece concedere un certo numero di telefonate, in modo che le persone più fragili coltivino al meglio le relazioni con le famiglie. Uno dei problemi più evidenti delle carceri italiane è il sovraffollamento che secondo Renoldi “produce grande vulnerabilità in chi vive e lavora in carcere”. Gli operatori provano spesso un senso di impotenza e le persone detenute si sentono abbandonate e non prese in considerazione.

Renoldi: “Il carcere deve aprirsi, non chiudersi”

Oltre al problema del sovraffollamento, le carceri italiane spesso si trovano a fare i conti con un organico non sufficiente. “In molte realtà gli spazi ci sono ma ciò che manca è il personale: e quello in servizio vive spesso in una condizione di sostanziale abbandono, che genera fragilità negli operatori, a volte perdita del senso della loro alta missione, fino alle gravi cadute che le cronache raccontano” spiega Carlo Renoldi sulle pagine de La Stampa. Il rischio è che “la vulnerabilità degli attori dell’universo carcerario possa degenerare”, sottolinea ancora.

Dilagano infatti, dietro le sbarre, dipendenze e disagio mentale. “Ferma l’esigenza di maggiore controllo per coloro che gravitano nell’orbita della criminalità organizzata, il carcere deve aprirsi, non chiudersi” secondo l’ex capo del Dipartimento penitenziario. Questo vuol dire che “la società civile e le istituzioni devono riappropriarsi degli spazi del carcere, garantendo l’assistenza sanitaria, psicologica e psichiatrica, troppo spesso negata”. Devono inoltre prendersi cura, all’esterno, delle famiglia. “Ci si suicida quando ci si sente invisibili. Occorre una rete di ascolto permanente. Ma il carcere, da solo, non può farlo” conclude Renoldi.











