Telegatti ritornano: nuovi premi sono colorati ed ecosostenibili/ Primo a Vasco Rossi

I Telegatti ritornano: gli storici premi di “Tv Sorrisi e Canzoni” sono stati ripensati da Cracking Art e adesso i nuovi sono super colorati ed ecosostenibili. L’iniziativa è stata promossa per il settantesimo anniversario della nascita della rivista settimanale italiana che tratta delle tematiche provenienti dal mondo dello spettacolo. Anche in questo caso le onorificenze saranno assegnate a personaggi della tv, della musica, del cinema, dello sport e non solo. La differenza sta nel loro look, totalmente rinnovato.

Le nuove statuette, come riportato dal Corriere della Sera, saranno infatti di colori diversi: blu, giallo e fuxia, in particolare. La novità più importante, tuttavia, riguarda il fatto che esse saranno sostenibili, in quanto realizzate con materiali riciclati come la plastica rigenerata. Il primo a ricevere il rinnovato premio sarà Vasco Rossi, a distanza di sedici anni dall’ultima volta.

Telegatti ritornano: nuovi premi sono colorati ed ecosostenibili. L’annuncio del direttore di Tv Sorrisi e Canzoni

Ad annunciare che i Telegatti ritornano e che i nuovi premi sono colorati ed ecosostenibili è stato Aldo Vitali, il direttore di “Tv Sorrisi e Canzoni”. Il numero uno dei magazine come riportato dal Corriere della Sera ha presentato così dell’iniziativa: “Siamo felici di presentare alle lettrici e ai lettori di Sorrisi i nuovi Telegatti. La nostra famosa statuetta si è rifatta il look per essere al passo con i tempi, sempre all’insegna della contemporaneità”.

“Il premio – ha aggiunto – si evolve anche nella sua funzione: prima il Telegatto veniva assegnato secondo un criterio che prevedeva la divisione in categorie ed era soprattutto il premio di una gara. Ma il mondo è mutato, così come il modo di fare intrattenimento, che si è arricchito con i social, il digitale, lo streaming. Allo stesso modo cambiano anche i tempi e le modalità delle premiazioni: il nostro nuovo Telegatto sarà consegnato in diversi momenti nel corso dell’anno, diventando un riconoscimento al merito di chi lo riceverà”.











