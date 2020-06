TELEGRAM DOWN, APP FUORI USO IN ITALIA/ Oltre 7000 segnalazioni, utenti furiosi

Pubblicità

Telegram down e un sabato sera bestiale per la popolare app di messaggistica istantanea, che non è riuscita a garantire un funzionamento per gli utenti italiani. Oltre 7000 segnalazioni sono arrivate per avvertire del malfunzionamento di Telegram, ma il numero è in aumento e soprattutto il black out dell’app si è esteso dall’Italia ad altre zone dell’Europa, come ad esempio la Russia. Non è chiara la problematica che non permette di inviare o di ricevere i messaggi su Telegram ma su Downdetector, il sito che monitora il funzionamento dei social segnalando prontamente i malfunzionamenti e la loro estensione, si può osservare osservare come le segnalazioni sul Telegram down di questa sera stiano progressivamente moltiplicandosi di minuto in minuto: oltre all’Italia, che sembra la zona più colpita delle ultime ore dal blocco del sistema, il problema sembra esteso a Germania, la Gran Bretagna ma anche la Spagna e come detto soprattutto la Russia.

TELEGRAM DOWN IN ITALIA, CHAT BLOCCATE

Secondo le ultime segnalazioni la situazione sarebbe in via di miglioramento, ma in molte zone italiane, in particolare nelle grandi città, Telegram è ancora bloccato ed è impossibile aggiornare la chat ed inviare contenuti. L’applicazione non riesce a connettersi ai server del sistema principale e dunque non è possibile completare alcun tipo di operazione, con Telegram che viene sempre più utilizzata come app di messaggistica istantanea, contendendo a Whatsapp il primato tra gli utenti grazie a una gestione praticamente blindata della privacy (il che aveva scatenato però feroci polemiche per il proliferare di canali dedicati al revenge porn). Come spesso accade in questi frangenti gli utenti si riversano su Twitter per segnalare il malfunzionamento utilizzando l’hashtag #telegramdown e le segnalazioni sono divenute migliaia nel corso della serata nel giro di pochi minuti. Se il Telegram down sarà definitivamente superato nel corso della notte nella giornata di domani potrebbero arrivare spiegazioni sul malfunzionamento.



