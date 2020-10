Telemaco, chi è il presunto fidanzato di Guenda Goria?/ Parpiglia rivela che…

CHI E’ TELEMACO? IL PRESUNTO FIDANZATO DI GUENDA GORIA

Telemaco chi è? Da dove salta fuori questo nome? A quanto pare a tirarlo fuori dal suo cilindro è stato Gabriele Parpiglia, il giornalista che ha sganciato la sua bomba a Casa Chi parlando di lui come del presunto fidanzato di Guenda Goria, il giovane che le ha rubato il cuore durante una recente vacanza a Coral Bay e lo stesso che lei ha voluto incontrare e “salutare” rimanendo tre giorni a Milano prima di partire per Roma. In particolare, il giornalista ha chiuso le porte a chi sogna ancora di vedere Guenda e Massimiliano Morra alle prese con una liason romantica al grido di: “Non è single, assolutamente falso! E’ fidanzata con un ragazzo più grande e si chiama Telemaco. Si sono conosciuti durante una vacanza che lei ha fatto al Coral Bay pochi mesi pima del Gf, lui lavorava lì. Aveva una famiglia e si è lasciato con la moglie. Non so chi abbia lasciato chi”.

LE LACRIME DI GUENDA SONO PER TELEMACO?

A quanto pare il bel Telemaco avrebbe perso la testa per Guenda Goria e viceversa durante una vacanza e lui avrebbe sconvolto la sua vita per lei. Sarà vero oppure no? Secondo quanto ha rivelato il giornalista ai microfono di Casa Chi sembra proprio che le lacrime che ogni tanto la figlia di Maria Teresa Ruta versa al Grande Fratello Vip siano legate proprio al giovane: “Non si sa perché resta nell’ombra, non ha mai parlato di lui. Le lacrime di Guenda dentro la Casa sono pronto a scommettere che sono dedicate a questa situazione”. Lo vedremo presto dietro la porta rossa del Grande Fratello Vip 2020?



© RIPRODUZIONE RISERVATA