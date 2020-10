“Telemaco ci sta riprovando con la moglie Olga”/ Alessi: “In pausa con Guenda Goria”

Rivelazioni shock quelle che vengono fatte nello studio di Pomeriggio 5 nella puntata in onda oggi 21 ottobre. Si parla di Guenda Goria e della storia con Telemaco Dell’Aquila che tanto sta facendo discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Roberto Alessi, direttore di Novella2000 svela di aver intervistato Telemaco che gli ha fatto importanti dichiarazioni: “Lui mi ha detto che l’ha incontrata, si è innamorato di lei adesso però, vedendola al Grande Fratello Vip, ha qualche ripensamento. Si è messo in una sorta di stand-by con Guenda.” Ad avvalorare le dichiarazioni di Alessi c’è anche Eva Henger, che anzi non solo conferma la volontà di Telemaco di mettere in pausa la relazione con Guenda ma anzi annuncia che lui e l’ex moglie Olga ci starebbero riprovando.

Guenda Goria e Telemaco, è già finita? “Lui è a Sharm con Olga”

“Io so al 100% che Telemaco ora è a Sharm con la moglie Olga, lo so da mie amiche che sono lì. Ci stanno riprovando, ben venga perché hanno un figlio piccolo.” annuncia Eva Henger. Poi continua: “Guenda Goria è giovane e troverà mille Telemaco. Probabilmente il silenzio di Telemaco e Olga è proprio per questo, vogliono dare giustamente priorità al loro bambino. Magari lui ha visto delle cose che non gli sono piaciute dentro la Casa e magari sta ripensando di ricostruire la sua famiglia.” Interviene allora nuovamente Roberto Alessi, che aggiunge sul finale ulteriori dettagli: “Telemaco sottolinea che Guenda non è una rovina famiglie, la sua separazione con Olga non dipende assolutamente da Guenda che è arrivata dopo. Sta prendendo in considerazione il fatto che è rimasto fortemente impressionato dal fatto che Olga abbia detto di essere ancora innamorata di lui… anche perché è stata lei all’inizio a lasciarlo. Lei vuole riprovarci”.



