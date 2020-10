Telemaco dell’Aquila, compagno di Guenda/ “Sua moglie lo ricattava”, poi racconta…

TELEMACO DELL’AQUILA, CHI E’ IL COMPAGNO DI GUENDA GORIA

Telemaco dell’Aquila è stato il grande protagonista dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020 per via di quello che è successo con Guenda Goria in questi ultimi mesi. A quanto pare i due si sono avvicinati in un momento davvero difficile per entrambi ma parlando con la madre Maria Teresa Ruta, in un lungo chiarimento post puntata, lei stessa ha ammesso: “In pochi mesi non posso dire come andrà ma sulla carta…”. A quanto pare l’uomo maturo che ha conquistato il cuore di Guenda non piace a Maria Teresa Ruta che è convinta che dopo una storia lunga 15 anni, la figlia avesse bisogno di rimanere un po’ sola e stare tranquilla ma, soprattutto, non doveva lasciarsi avvicinare da un uomo più grande in cui lei si è rifugiata forse proprio per via della sua affettività poco strutturata. Le due si sono parlate e raccontate un po’ sul divano nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ma queste non sono state le uniche rivelazioni fatte dalla bella Guenda.

“TELECAMO DELL’AQUILA? LA MOGLIE LO MINACCIAVA”

In particolare, qualche giorno fa, ancora ferita dalle parole della moglie di Telemaco dell’Aquila, la bella Guenda Goria ha ammesso che la loro amicizia è nata in un momento complicato sia per lei che per lui che, a quanto pare, in pieno lockdown, era costretto dalla moglie a vivere da solo dietro minaccia. Alla stessa Stefania Orlando, Guenda racconta: “Sono stata sola in un paese straniero. Con una donna che ricattava un uomo. Pretendeva che lui vivesse da solo, usando l’arma di un figlio. Sono cose che mi vergogno a raccontare per loro”. Proprio per questo preferisce continuare a mantenere il riserbo sulla cosa ma siamo sicuri che sarà così anche nella puntata di questa sera?

