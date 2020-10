Telemaco dell’Aquila, fidanzato Guenda Goria/ Fulvio Abbate: “Molto infastidito da..”

Oggi si torna a parlare di Telemaco dell’Aquila perché dopo quello che è successo in questi giorni sembra proprio che il fidanzato di Guenda Goria sia un po’ infastidito. Ma di cosa si parla? Secondo i rumors sembra proprio che una serie di dichiarazioni fatte in casa dalle Ruta e fuori casa da Amedeo Goria, il padre, lo abbiamo un po’ colpito tant’è che oggi a Mattino5 Fulvio Abbate ha rivelato: “Io ieri ho ricevuto una telefonata dal leggendario Telemaco dell’Aquila, anche su questa vicenda credo che nelle prossime ore accadranno delle cose molto problematiche. Credo che Telemaco si sia sentito infastidito da alcune considerazioni fatte da Guenda, aspettiamoci un polverone anche su questa questione. A finire sotto inchiesta forse è l’atteggiamento un po’ disfunzionale di Guenda anche da parte di Amedeo Goria”.

Biagio d’Anelli ha preso la palla al balzo sottolineando che spesso il padre di Guenda, Amedeo Goria “E’ stato falso perché ha dichiarato delle cose e poi ne succedevano delle altre”. Ma cosa succederà quindi? Sembra proprio che il misterioso Telemaco dell’Aquila, che ancora non è sbarcato in tv, stia guardando da lontano il percorso di Guenda Goria nella casa mentre le polemiche si sprecano a cominciare da quelle di Maria Teresa Ruta (che lo ritiene un po’ troppo maturo per la figlia) e sia fuori con la moglie Olga pronta a riconquistarlo e tenerselo stretto. Cos’altro verrà fuori questa sera in puntata? Forse la conduttrice si troverà davanti Telemaco per un chiarimento prima della sua possibile uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020?



