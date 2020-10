Telemaco Dell’Aquila: “Guenda Goria? Non pronta per il GF Vip”/ “Ci frequentiamo…”

Telemaco Dell’Aquila, l’uomo che Guenda Goria ha conosciuto alcuni mesi prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020, dopo aver ascoltato le parole della figlia di Maria Teresa Ruta, ha rotto il silenzio svelando la verità sul suo matrimonio con Olga e sul suo rapporto con Guenda Goria. Ai microfoni di Novella 2000, Telemaco ha chiarito immediatamente il suo stato sentimantale. “Io tecnicamente sono sposato con Olga, ma da giugno abbiamo una scrittura privata per la separazione. Non viviamo nemmeno più insieme“, ha raccontato Telemaco che ha aggiunto di aver conosciuto Guenda durante un aperitivo il 18 dicembre 2019. I due, poi, si sono ritrovati a Sharm El-Sheikh il 3 gennaio 2020. “Sono venuto poi a trovarla a Milano, e in seguito sono tornato a Sharm. Era marzo. E siccome Guenda voleva scappare a causa del Coronavirus, dal suo appartamento milanese, delizioso ma senza giardino e balcone, ha deciso di raggiungermi al Domina Coral Bay di Sharm, dove è rimasta per cinque mesi”, ha aggiunto ancora Telemaco.

TELEMACO DELL’AQUILA: “GUENDA GORIA? CI STIAMO FREQUENTANDO”

Trascorrendo molto tempo insieme, Telemaco e Guenda Goria hanno deciso di continuare a frequentarsi. Per ora, però, non vogliono correre e precipitare le cose come ha puntualizzato l’imprenditore a Novella 2000. “Abbiamo deciso di non divulgare la nostra relazione – ha detto l’imprenditore – Tutto sommato non abbiamo ancora deciso di sposarci. Ci stiamo frequentando”. Sull’esperienza di Guenda nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha aggiunto: “ritengo Guenda non pronta ad affrontare un’avventura del genere, perché ho notato alcune sue fragilità e qualche caduta di stile. Ma sono certo che farà tanta strada“. Durante la lunga chiacchierata con Novella 2000, infine, ha fatto alcune precisazioni sulle dichiarazioni della moglie Olga: “Non è vero nulla. Vorrei precisare che Guenda Goria è una bravissima persona – ha detto Dell’Aquila – Io mi considero onesto, tanto più onesta lo è Olga. Il caso è partito da una chiacchierata in chat privata tra Olga e un autore TV. Chieda a Olga se sapeva della mia frequentazione con Guenda e lei risponderà di sì. Olga conferma di sapere dei nostri incontri tra Milano e Roma”. In merito alle presunte frasi dette da Olga e riportate dalla stampa, infine, ha chiarito: “Ribadisco, sia chiaro una volta per tutte: non esiste alcuna dichiarazione in cui lei dice: ‘Guenda lascia stare mio marito’ o parla di Guenda Goria come di una persona sgradevole”, conclude Dell’Aquila.

