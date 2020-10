Telemaco dell’Aquila “Guenda Goria? Sembra una maschera”/ “Maria Teresa Ruta mente”

Telemaco dell’Aquila è stato tirato in mezzo, all’improvviso, per questione di gossip quando si è parlato della vita privata di Guenda Goria. In realtà la giovane nella casa del Grande Fratello vip 2020 non si tira indietro quando si parla di attrazione e di rapporti speciali tanto che nessuno avrebbe mai pensato che ci potesse essere un fidanzato all’esterno ovvero proprio Telemaco dell’Aquila, ma è davvero così che stanno le cose? Intervistato su Radio1 ha detto la sua su questa liason facendo di fatto un passo indietro visto che non si dice innamorato ma ammette di voler molto bene alla figlia di Maria Teresa Ruta che in questo frangente è un po’ una vittima visto che le fanno sentire dei pezzi di un’intervista per nasconderle la verità (riferendosi alle parole della moglie Olga). Lo stesso Telemaco dell’Aquila ammette che la sua ex ha rinunciato ad una serie di partecipazioni tv, anche dalla d’Urso, proprio per evitare polveroni, e sulla sua vita con Guenda Goria?

Telemaco dell’Aquila “Maria Teresa Ruta mente” e smentisce la presunta liason

L’uomo racconta di aver conosciuto Guenda Goria in un momento particolare in cui la moglie lo aveva lasciato e si sono un po’ consolati a vicenda e poi smentisce anche Maria Teresa Ruta che in alcuni frangenti ha parlato di lui come di una persona che ha conosciuto e che “ha visto crescere Guenda”, in altre invece di una persona che ha visto un paio di volte. La verità vuole dirla lui etichettando come falsa una loro amicizia (si sono visti in tutto un paio di volte) e anche la loro presunta liason di cui si è parlato tanto in queste ultime settimane. L’unica cosa che Telemaco dell’Aquila ammette con un po’ di dispiacere è che se prima Guenda Goria gli sembrava una persona vera adesso, nel Grande Fratello Vip 2020, sembra una maschera. Questo è un modo elegante per scaricarla?



