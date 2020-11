Telemaco dell’Aquila/ Lasciato da Guenda Goria? “La verità è…”

Telemaco dell’Aquila, tutti lo conoscono ma nessuno lo ha mai visto, almeno pe il momento. Chi ha seguito il Grande Fratello Vip 2020 e le sue evoluzioni, sa bene che il misterioso uomo è colui che ha rubato il cuore di Guenda Goria qualche mese fa ed è lo stesso che era stato etichettato come flirt di Maria Teresa Ruta. Di lui si è parlato tanto per via della sua liason con la giovane Guenda Goria ma soprattutto quando la moglie Olga ha deciso di intervenire sui giornali dicendosi pronta a riprenderselo e tenere lontana quella che è stata definita una rovinafamiglie. Ma chi è Telemaco dell’Aquila? Classe 1972, è un imprenditore che lavora tra Milano e Sharm El Sheik dove avrebbe conosciuto Guenda Goria. E’ nato a Busto Arsizio (in provincia di Varese), ha frequentato il liceo Scientifico Arturo Tosi ed è sposato da diversi anni con Olga con la quale ha avuto un figlio che ora ha cinque anni.

Telemaco dell’Aquila ha lasciato Guenda Goria o viceversa?

Secondo alcune rivelazioni raccolte al Grande Fratello Vip 2020 sembra che Telemaco dell’Aquila sia padre anche di un altro figlio, ragazzo adolescente avuto da un precedente matrimonio. Ma allora cosa è successo con Guenda Goria? Sembra che i due si siano conosciuti a Sharm, si siano innamorati e che lui abbia passato il lockdown dello scorso inverno a casa a Milano da lei. All’uscita dalla casa Guenda avrebbe voluto sentirlo ma non solo lui non ha risposto, il giorno dopo le ha inviato una serie di messaggi al veleno dandole la colpa di tutto quello che è successo nella sua vita per via del gossip. Per loro quindi storia chiusa, adesso Guenda Goria non vuole sentir parlare di uomini, ma davvero Telemaco finirà nell’oblio? C’è già chi è pronto a giurare che i due si renderanno protagonisti di dichiarazioni tv e giornali.



