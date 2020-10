Telemaco Dell’Aquila/ “Non è innamorato di Guenda Goria”: la testimonianza!

“Sono io lo ‘scapestrato’ di cui parlava Maria Teresa Ruta nella Casa.” È con queste parole che Christian Leone – che si fa chiamare col nome d’arte di Christian Marzullo – ammette al settimanale Chi di aver avuto una storia con Guenda Goria. Ed è proprio lui ad aver ammesso di conoscere anche Telemaco Dell’Aquila, che sarebbe attualmente ancora legato a Guenda. Nuove indiscrezioni della storia d’amore tra Telemaco e Guanda arrivano dunque proprio dal suo ex Christian, secondo cui la figlia di Maria Teresa Ruta avrebbe mantenuto le due frequentazioni quasi in parallelo. Ed è proprio “dopo averla vista con Telemaco” che Christian non se l’è più sentita di frequentarla.

Telemaco Dell’Aquila non è più innamorato di Guenda Goria? L’ultima indiscrezione

“Ha fatto avanti e indietro tra me e Telemaco. Davanti a testimoni”. Le dichiarazioni di Christian Leone su Guenda Goria e Dell’Aquila sono importanti e pesanti e potrebbero presto scatenare la replica della diretta interessata dalla Casa del Grande Fratello Vip. Leone ha però confermato ciò di cui si vocifera nelle ultime settimane: Telemaco non sarebbe più interessato a lei dal punto di vista amoroso. “Conosco Telemaco molto bene. Per me non è innamorato di Guenda. È legato alla ragazza, le vuole bene, ma non la vede come compagna. Questo posso garantirlo”, ha infatti concluso. Non ci resta che attendere la reazione di Guenda a queste importanti dichiarazioni.



